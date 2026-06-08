La ciencia gallega premia a siete jóvenes investigadores de la UDC, USC y la UVigo

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) han distinguido a siete jóvenes investigadoras e investigadores de las tres universidades gallegas en la segunda edición de los Premios RAGC-UIE. Los galardones, que buscan impulsar la investigación científica en Galicia y dar visibilidad a trayectorias emergentes desarrolladas en centros de la comunidad, reconocen aportaciones en tres grandes áreas de conocimiento: Ciencias Básicas, Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales.

Los premios principales han recaído en tres investigadoras de la Universidade da Coruña: Verónica Bolón, por su trabajo pionero en inteligencia artificial sostenible; Laura Castro, por su trayectoria en el ámbito de las energías renovables marinas; y María Barreiro, por sus investigaciones orientadas a ayudar a las organizaciones a ser más sostenibles. Cada uno de los tres galardones está dotado con 5.000 euros.

Además, el jurado concedió cuatro accésits a Manuel Souto e Ismael González, ambos de la Universidade de Santiago de Compostela; Lucía Díaz, de la Universidade de Vigo; y Rubén Lado, también de la USC. La entrega de los premios se celebrará el próximo 18 de junio en Santiago, en el Centro Obra Social ABANCA.

Inteligencia artificial con menos impacto ambiental

En la categoría de Ciencias Básicas, la premiada es la ingeniera informática Verónica Bolón, nacida en Carballo en 1984 y profesora de la Universidade da Coruña. Bolón desarrolla su labor investigadora en el Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial y centra su trabajo en el diseño de sistemas de inteligencia artificial eficientes, capaces de equilibrar rendimiento, coste computacional e impacto ambiental.

Su línea de investigación sitúa la sostenibilidad como eje del diseño algorítmico, una visión pionera en España. Los resultados de sus trabajos se han aplicado ya en ámbitos como el biomédico, con investigaciones relacionadas con el diagnóstico de la retinopatía del prematuro, enfermedades cardiovasculares o trastornos del sueño, pero también en la resolución de problemas ambientales y educativos.

Bolón forma parte del 2% de investigadores más influyentes del mundo según la clasificación elaborada por la Universidad de Stanford. También es revisora habitual de programas del Consejo Europeo de Investigación, dirige la Cátedra UDC-Inditex de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes y realiza tareas de asesoramiento institucional en inteligencia artificial, en particular para la Comisión Europea. Además, forma parte del comité de expertos para el asesoramiento en IA en Galicia y del comité del laboratorio de ideas de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial.

En Ciencias Básicas se concedieron también dos accésits. Uno fue para Manuel Souto, nacido en Valencia en 1988 e investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la USC. Su trabajo se centra en el desarrollo de materiales más sostenibles con aplicaciones en almacenamiento energético. En la actualidad investiga baterías más eficientes y sostenibles, basadas en electrodos orgánicos, como alternativa a las baterías de litio convencionales, que emplean elementos críticos como el cobalto.

El segundo accésit fue para Ismael González, nacido en O Rosal en 1988 e investigador del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC. Sus estudios profundizan en los mecanismos neuroendocrinos que controlan el metabolismo. Entre sus aportaciones figura el descubrimiento de que los estrógenos actúan en el hipotálamo para incrementar la temperatura corporal y generar sensación de saciedad. Sus trabajos han contribuido a avanzar en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad. Además, en colaboración con el Hospital Clínico de Santiago, describió por primera vez la dinámica de activación del tejido adiposo marrón en recién nacidos, un proceso fundamental para la supervivencia en las primeras semanas de vida.

La catedrática de Construcciones Navales más joven de España

En Ciencias Técnicas, la RAGC y la UIE premiaron a Laura Castro, nacida en Betanzos en 1985 e investigadora de la Universidade da Coruña en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales de Ferrol. Su trayectoria está vinculada al estudio técnico y económico de las energías renovables marinas, entre ellas la eólica marina, la energía undimotriz, los sistemas híbridos de energía marina y la solar marina.

Castro ha trabajado en sistemas de anclaje para plataformas marinas de energía renovable y actualmente es investigadora principal de tres proyectos. Uno de ellos, de ámbito nacional, desarrolla una herramienta para planificar el almacenamiento de energía procedente de fuentes marinas renovables en España. Los otros dos son europeos: uno centrado en la gestión de riesgos para la producción estable, segura y sostenible de hidrógeno verde con energía eólica marina, y otro orientado a mejorar la eficiencia energética en Georgia, Azerbaiyán y Ucrania.

La investigadora es la única catedrática del área de Construcciones Navales en Galicia y la más joven de España. Desde 2019 participa como evaluadora de proyectos de investigación para la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel.

El accésit de Ciencias Técnicas fue para Lucía Díaz, nacida en Lugo en 1985 y profesora del Departamento de Diseño en la Ingeniería de la Universidade de Vigo. Su labor se desarrolla en el campo de la digitalización del entorno construido para crear espacios más seguros, inteligentes y sostenibles. También analiza el espacio urbano para comprender su influencia sobre las personas, con aplicaciones de interés en ámbitos como la accesibilidad.

Díaz ha desarrollado proyectos internacionales que han supuesto para la UVigo una captación de más de 3,5 millones de euros. Buena parte de esas iniciativas están centradas en el mantenimiento inteligente de infraestructuras, la aplicación de la circularidad y la sostenibilidad en la construcción, y la digitalización de entornos urbanos para facilitar la vida de personas con diversidad funcional.

Empresas más sostenibles y menos desperdicio alimentario

En Ciencias Sociales, el premio fue para María Barreiro, nacida en A Coruña en 1987, profesora de la Universidade da Coruña e investigadora del centro interuniversitario ECOBAS, especializado en el estudio de la sostenibilidad. Barreiro trabajó en la Universidad de Gävle, en Suecia, y en la UNED. Durante la última década, su investigación se ha centrado especialmente en economía circular, desarrollo económico y cuestiones de género.

Su trabajo busca mecanismos que ayuden a las organizaciones a ser más sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social. Participó en el proyecto europeo ToNoWaste, valorado en 6 millones de euros, en el que colaboraron 21 universidades y varias instituciones de siete países con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. Además, es coordinadora del Green Campus de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC.

El accésit en Ciencias Sociales fue para Rubén Lado, nacido en Muros en 1989, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidade de Santiago. Su carrera investigadora se ha desarrollado en dos grandes líneas: el estudio del efecto de la localización empresarial sobre las variables económico-financieras, con especial atención al sector turístico-hotelero español, y la gestión de riesgos empresariales en un contexto de creciente digitalización y transición energética.

Estas líneas de trabajo conectan con retos actuales como la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la automatización. Lado es secretario del Centro de Estudios Turísticos de la USC e investigador de ECOBAS.

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La UIE promueve estos premios junto a la Real Academia Galega de Ciencias en el marco de su compromiso con la excelencia y la innovación académica e investigadora, así como con la formación avanzada de investigadores y profesorado a través de su Instituto Universitario de Investigación, con sede en Santiago de Compostela.