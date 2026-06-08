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LEÓN XIV
Tercer día de visita del Papa a Madrid: discurso en el Congreso, oración en la Almudena y encuentro en el Santiago Bernabéu
El Sumo Pontífice vive este lunes una intensa jornada en la capital antes de viajar a Barcelona
13 Fotos
José Luis Roca
León XIV mantiene esta mañana un encuentro con el presidente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después se desplaza al Congreso de los Diputados, donde se convertirá en el primer Papa en hablar en la Cámara Baja. Por la tarde, reunión con los obispos españoles así como con víctimas de abusos, visita a la Catedral de la Almudena y encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu .