¿Quién es Renzo, el niño de 6 años que escribió al Papa y que hoy lo ha conocido en el Raval de Barcelona?

“Ya he conocido al Papa. Ahora solo me falta conocer a Lamine Yamal. Bueno, y a Leo, a Leo”. Renzo Pons Mendoza, el niño de 6 años, nacido en Buenos Aires y que lleva tres años y medio en Barcelona, junto a sus padres y hermanas Camila, de 13 años, y Victoria, de 11, se ha convertido, hoy, en la iglesia de Sant Agustí, en pleno Raval de Barcelona, en el niño más feliz del mundo. O, como poco, uno de los más felices. Renzo protagonizó, sin duda, uno de los momentos, sino el más emocionante y vibrante, de la visita del papa León XIV a Cataluña, al enviarle una carta al Pontífice, que, hoy, ha podido leerle en persona, provocando, no solo el aplauso y el guiño cómplice del Papa sino visibles gestos de emoción por las preguntas que le realizaba.

La historia de Renzo, que ha compartido todas estas semanas de emoción con sus amigos amigos Luis y Valentina, arranca de la idea del Obispado de Barcelona de hacer algo distinto durante la visita del Papa a su parroquia preferida, la Iglesia de Sant Agustí, que visitó, por vez primera, en 1984 "cuando iba camino de León", comentó el Papa en su contestación a Renzo. No era fácil encontrar algo original pero el mosén Joan Costa, encargado de la visita del Papa a esta parroquia barcelonesa, y el párroco Ferrán Lorda, de las parroquias de Sant Narcís, Sant Rafael y Sant Mateo, de La Guineueta, gran amigo y protector de Sandra Mendoza y Juan Pons, los padres de la criatura, encontraron la fórmula: buscar un niño que le escribiese una carta al Papa y, posteriormente, si era posible, leérsela en directo.

Aabre la carta / PRODUCTORA DARISTOTELES

Tanto el Obispado como Costa y Lorda se pusieron en manos de David Hernández, propietario de la productora Daristoteles, fundador del BesArt The River Museum y vinculado a la Fundación La Caixa, para que realizara un vídeo de presentación de la carta que Renzo iba a redactar para el Papa. El vídeo, que se ha pasado este miércoles en Sant Agustí antes de que Renzo, acompañado de su madre, se la leyese, se titula ‘Abre la carta’.

El evento, el momento, el instante en que Renzo le leyó, pausada y serenamente la carta al Papa, ha sido y será uno de los instantes más enternecedores, ciertos, reales, auténticos de la visita papal. "Un momento", cuenta Sandra a EL PERIÓDICO, "que tanto Renzo como toda la familia y amigos hemos soñado durante todas estas semanas. Para todos nosotros el amor a Jesús es lo que nos mantiene animados y unidos cuando las cosas no van bien, porque sabemos que creyendo saldremos adelante".

Abre la carta / PRODUCTORA DARISTOTELES

Sandra y Juan llegaron a Barcelona procedentes de Buenos Aires hace más de tres años. "Vinimos buscando un mundo y una educación mejor para nuestros hijos y aquí seguimos peleando con la ayuda de gentes como el padre Lorda y, ahora, como nuestro nuevo amigo David (Hernández)", señala Sandra, que insiste en que "para nosotros, que cada día rezamos el rosario y, desde los cuatro años, dirigidos por Renzo, este momento, como pueden comprender, ha sido maravilloso e inolvidable, claro".

Renzo estaba convencido de que este acto, esta aparición, la realización del vídeo, ver al Papa en persona y leerle su carta, le convertiría en alguien famoso. Loco por el fútbol, loco por Leo Messi, chiflado por Lamine Yamal, Renzo espera, ahora, que la suerte (o el Papa, vaya usted a saber), le permitan conocer, algún día, a Messi, el otro ‘D10S’, y, por descontado a Lamine Yamal, cosa que parece mucho más fácil.

"Renzo es un niño adorable, créame", explica Sandra, que es administrativa, mientras que Juan, su esposo, trabaja de mecánico y, como destapó su hijo Renzo, "en otros muchos trabajos". "Cuando digo que Renzo es adorable, me refiero a que es un niño que nació para hacer feliz a la gente, para sonreir y provocar sonrisas. Es dulce, muy obediente, sencillo y encantador. Sé que pensarán qué va a decir su madre, pero, no, es así, se lo juro".

"Ha sido todo muy fácil, la verdad, aunque debíamos trabajar en silencio, sin que nadie supiese lo que estábamos haciendo y, sobre todo, para qué y para quién lo estábamos haciendo", señala David Hernández, que, al igual que Sandra, agradece, de forma infinita, al Obispado, a Costa y Lorda todo el apoyo que le han dado para poder realizar el pequeño documental, que, por descontado, contó, desde el inicio de la propuesta, con el visto bueno del Vaticano.

El contenido de la carta que Renzo le envió a León XIV y que el Papa, por descontado, conocía a las mil maravillas, de ahí sus respuestas contundentes, se fue elaborando con el paso de los días y semanas por parte de los implicados.

No hay duda, claro, que tanto el Obispado de Barcelona como mosén Joan Costa, coordinador de la visita papal a Sant Agustí, cuyo objetivo ha sido desde el inicio “crear un encuentro con el mundo de la pobreza”, al igual que el padre Faustin John Mlelwa, de origen tanzano y rector de la parroquia de Sant Agustí, en el Raval, amigo del Papa que, en 2003, visitó Tanzania donde le conoció y, posteriormente, en otra visita a Perú (2014) donde el padre Faustin ejerció de chófer de Robert Francis Prevost y, por descontado, las familias que han vivido más de cerca, alrededor de Renzo, la elaboración de la carta, han tenido mucho que ver con su contenido.

Por ejemplo, la abuela Teresa, que viene a ser, bueno, que es, la abuela de todos, desde Renzo hasta sus hermanas Camila y Victoria y, por descontado, Camila y Victoria, amigas del autor de la visiva. La abuelita Teresa quería que Renzo le preguntase al Papa "¿por qué hay tantos abuelos solos, si son tan importantes?".

Esa fue la octava pregunta que Renzo le lanzó al Papa. Las cuestiones, por este orden, fueron: ¿Le gusta el fútbol? ¿De pequeño querías ser Papa? ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y otros, no? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Nadie los ve? ¿Nadie los ayuda? ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es tan grande? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? Y ¿Por qué hay tantos abuelos solos, si son tan importantes? La carta concluye con una última pregunta: ¿Hay que perdonar siempre? "Un fuerte abrazo, Renzo".

El Papa respondió a todas las preguntas de Renzo, sí, contó que jugaba de defensa a fútbol, sí, "hasta a fútbol americano, algo más duro" y explicó que, en efecto, él nunca soñó con ser Papa, es más, que nunca pensó en ser Papa "pero si el Señor te llama, debes decir que sí". Y añadió: "Cierto, nunca pensé en ser Papa, pero sí en entregar mi vida a Dios".

Sobre la pregunta final de Renzo sobre si hay que perdonar siempre, el Papa recordó que "perdonar significa evitar que el odio se convierta en dueño de nuestro corazón".