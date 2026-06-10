El mapa del riesgo por picaduras de garrapata en Galicia: estas son las áreas a las que apunta la app del Ministerio de Sanidad

A las puertas del verano y con los planes al aire libre multiplicándose para todo el mundo, las autoridades sanitarias vuelven a poner el foco en las garrapatas. Hacer una ruta de senderismo, disfrutar de una playa fluvial o desbrozar una finca son actividades que, cada vez más, nos exponen a estos parásitos.

El riesgo que esta superfamilia de ácaros supone para los humanos radica en que funcionan como vectores de numerosas enfermedades como la enfermedad de Lyme o la fiebre exantemática mediterránea. En el caso de la enfermedad de Lyme, la Xunta advierte su incidencia está aumentando de forma «progresiva» en Galicia. Entre 2014 y 2021 se registraron 464 casos, mientras en los catorce años previos habían sido 132.

Instituciones como la propia Xunta o el Ministerio de Sanidad dedican esfuerzos y recursos cada año en la divulgación sobre cómo prevenir los riesgos que implican estos artrópodos. Estos últimos, como avanzaba FARO DE VIGO hace un mes, han querido llevar la prevención un paso más allá lanzando una aplicación novedosa. Con este sistema podremos saber si nos encontramos en una zona favorable para la presencia de garrapatas, si algún vecino las ha encontrado cerca de ti o cómo actuar en caso de que una te haya picado.

Una app para prevenir y saber cómo actuar

La aplicación Garrapa Alert es una iniciativa de ciencia ciudadana promovida por el Ministerio de Sanidad. Según explicaba el Sergas el pasado mayo al presentarla, se trata de un programa orientado a mejorar el conocimiento sobre las especies de garrapatas presentes y las dolencias que puedan llevar asociadas. Asimismo, a través del envío de fotografías, la herramienta permite caracterizar preliminarmente las especies detectadas y contribuye a evaluar el riesgo de circulación de patógenos.

En la propia aplicación se explica que aporta recomendaciones para actuar ante una picadura o información detallada sobre las áreas donde las garrapatas son «más frecuentes», lo que posibilita planificar las actividades al aire libre «de manera más segura».

Sanidade resalta que la aplicación ofrece una vía complementaria de apoyo a los profesionales sanitarios, dado que permite el envío de los especímenes retirados a los pacientes y la identificación preliminar del vector cuando no sea posible remitir físicamente la muestra. Si hay ejemplar, este se envía a la Facultade de Veterinaria de Lugo para su análisis.

La aplicación incluye pautas para reconocer las distintas especies mediante la observación de características diferenciales como el surco que rodea el ano, la morfología de las piezas bucales o el patrón del escudo dorsal.

Como explican desde la Xunta, las garrapatas son animales que por sí mismos no causan dolencias, pero, en el caso de que estén infectadas por un patógeno, este puede transmitirse a través de su picadura y provocar una enfermedad. Además, son «múltiples» los agentes que pueden propagarse mediante las garrapatas, entre ellos virus, bacterias y protozoos.

Un mapa de las garrapatas de Galicia

Una de las funcionalidades más interesantes de esta app es su mapa interactivo. Con él podremos comprobar las zonas más favorables para la presencia de determinadas especies, así como un apartado específico en el que ver dónde han avistado garrapatas otros usuarios.

Este mapa viene segmentado por los diferentes géneros de garrapatas presentes en la Península: Dermacentor, Hyalomma, Haemaphysalis, Ixodes y Rhipicephalus. Esta última, reconocible por la forma hexagonal de la base de sus piezas bucales, es la que presenta mayor riesgo de encuentro en Galicia, con una probabilidad particularmente elevada en la zona de Ourense y las costas de A Coruña y Lugo. En la provincia de Pontevedra, zonas como Vigo o Morrazo esta especie presentan un riesgo medio, con la única excepción de la ría de Arousa, donde el entorno es más favorable para su presencia.

Mapa de probabilidad de presencia de la garrapata Rhipicephalus en Galicia. / Garrapata Alert

En cuanto al resto de especies, las Haemaphylasis y la Ixodes son las siguientes en probabilidad de encuentro, principalmente en la zona de Lugo, norte e interior de Ourense y norte y este de A Coruña. En el caso de la Ixodes, la provincia de Pontevedra presenta un riesgo medio —al igual que en el resto de especies— con dos excepciones: Moaña y el área de Vilagarcía de Arousa.

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Entre las recomendaciones generales que ofrece la Xunta para evitar el contacto con estos artrópodos, se insiste en el uso de ropa que cubra brazos y piernas y repelentes autorizados tanto sobre la piel expuesta como sobre la vestimenta, así como la revisión concienzuda de axilas, orejas, ombligo, zona posterior a la rodilla, cuero cabelludo, ingles y cintura para detectar y retirar precozmente garrapatas adheridas.