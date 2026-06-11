"Nos ha hecho importantes": León XIV congrega a una multitud a su paso por Las Palmas de Gran Canaria

Desde las siete de la mañana, cuando aún Las Palmas de Gran Canaria bostezaba y ni siquiera las vallas estaban colocadas, algunos grupos de personas ya estaban preparadas para recibir al papa León XIV en su entrada a la Catedral de Santa Ana durante su visita a la ciudad. Con ellas, sillas plegables, gorras para el sol y la ilusión intacta en un pequeño campamento improvisado en primera línea para no perderse su paso con el papamóvil desde el Teatro Pérez Galdós.

Al mediodía el ambiente indicaba que apenas quedaban cinco minutos para que llegara el líder religioso aunque, en realidad, le esperaban dos horas. Algunos jóvenes seguían su paso por la Isla, que comenzaba en el aeropuerto de Gando y el puerto de Arguineguín, desde directos de Tik Tok. Otros, hacían tiempo jugando a las cartas o, incluso, leyendo un libro.

Asline López fue de las primeras en llegar. “Me desperté a las cinco de la mañana, no podía dormir de los nervios”, contó. A su lado, Candelaria Santiago asentía: “Yo ni dormí. Ya es emocionante verlo en la tele, no me puedo imaginar lo que será tenerlo delante”. Se sumaron a la espera Hanna y Pepa, dos chihuahuas de uno y cuatro años. Gisella Gutiérrez, que los acariciaba en su regazo, llegó al Guiniguada a las seis de la mañana para coger sitio en primera fila, donde armó su base entre sillas, paraguas, refrescos y comida. "Tenemos la infraestructura cubierta", bromeaba con los canes.

Vestidas de uniforme para la espera

A su lado, su amiga Minauty Fernández vestía una chaqueta amarilla con una camiseta blanca, para ir a juego con los colores de la bandera del Vaticano, asimismo también ondeaba un abanico con el lema de la visita a España: Alzad la mirada. "Nosotras nos hemos vestido para la ocasión", afirmaron. Para Fernández es la segunda vez que veía a León XIV, porque al cumplir 60 años se autoregaló una plaza en la Audiencia General en el Estado pontificio. "Desde que fue elegido y lo vi en el balcón este papa me llamó la atención por su sonrisa", destacó. Para ambas la visita a Gran Canaria es un suceso histórico que les provocaba la "piel de gallina". "Es una isla tan pequeña en un mundo enorme y esto nos ha hecho importantes", opinó Gutiérrez. "En los telediarios todavía nos confunden con Palma de Mallorca y ahora somos el centro", le siguió Fernández.

"Me desperté a las cinco de la mañana, no podía dormir de los nervios" Asline López

Aunque no suelen ir a la iglesia todos los domingos, las amigas entienden el cristianismo como una fe que les ayuda a ser mejor persona a través de preceptos como la caridad al prójimo. En este sentido, a Gutiérrez le costaba poner con palabras los sentimientos que se agolpaban en su interior durante la espera. Al insistir en la pregunta buscó una analogía: "Es como cuando te enamoras por primera vez, que sientes esas mariposas en el estómago. No se puede explicar, solo se siente".

Cuatro generaciones

Otras escenas que dejó la espera fue la de Elvira Canella, que amamantaba a Valentina, su hija de apenas dos meses. Para la madre, profundamente creyente, la posibilidad de que la pequeña recibiera la bendición del santo padre supone una emoción difícil de describir. “Yo siento mucho la fe y sería como si la cuidara y le transmitiera paz. Siendo ella tan pequeña, sería un honor”, explicó Canella, visiblemente ilusionada ante una jornada que calificó de histórica. Sin embargo, el pontífice no se detuvo a bendecir a ningún menor durante su paso. Junto a ella esperaban cuatro generaciones de la familia: Valentina, su madre, su abuela y su bisabuela. Canella, que vivió la fe intensamente desde niña gracias a sus abuelos, estaba acompañada por ellos tras viajar desde Almería.

Tras el encuentro con migrantes en el Puerto de Arguineguín, la máxima autoridad de la Iglesia católica se desplazó hasta la plaza Stagno –frente al Teatro Pérez Galdós–, donde le esperaban los miembros de la Corporación municipal para entregarle la Llave de Oro.

Entrega de la Llave de Oro

Este obsequio es el máximo reconocimiento honorífico del Ayuntamiento capitalino. El Reglamento municipal de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas prevé su concesión a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la ciudad y, de forma excepcional, a personalidades de relevancia internacional con méritos extraordinarios y reconocimiento universal. La Llave de Oro entregada al pontífice incorpora el escudo de Las Palmas de Gran Canaria. El objeto representa la hospitalidad institucional de la capital y la relevancia que el Ayuntamiento atribuye a la primera visita de un papa a Canarias.

La entrega de llaves procede de la tradición de las antiguas ciudades amuralladas medievales. En aquel contexto, las llaves simbolizaban la confianza de la ciudad hacia visitantes ilustres y la voluntad de recibirlos con los máximos honores. Tiene una lectura particular en la urbe por su pasado fortificado. La ciudad contó con murallas y puertas principales, entre ellas la antigua Puerta de Triana, uno de sus accesos históricos.

A su llegada, la multitud le dirigió un caluroso aplauso acompañado con cánticos y saludos. Ahí se encontraban Pilar Robaina y Amelia Navarro, madre e hija. Hace tres años, Robaina encontró la fe en el islam y decidió convertirse. En su casa fue un golpe, al principio su madre no lo entendía. Sin embargo, ayer acudieron juntas a la cita histórica. "Para mí es muy especial acompañarla porque ella me respeta a mí y yo tengo que respetar lo que ella cree", opinó Robaina. A su lado, un hombre la saludó en árabe y le preguntó: "¿De dónde eres?". Ella le respondió que es canaria, una explicación que, al llevar el velo, suele tener que hacer habitualmente. Robaina confesó que a pesar de ser del Archipiélago ha sufrido racismo por usar el hiyab: "Lo noto en la forma en que me miran, las cosas que me dicen y también que no encuentro trabajo ni para atrás". "Y no es porque no eche currículums", intervino Navarro. Para la familia es crucial que el mayor representante de la fe cristiana abogue por la acogida de los migrantes y la convivencia con el resto de religiones. "Espero que sea un antes y un después", opinaron.

Un recorrido breve

“Duró un segundo pero valió la pena”, contó Julia Rivero. Antes de la entrada a la plaza de la Catedral los fieles y curiosos que aguardaban la llegada del pontífice le vieron pasar, eso sí, a gran velocidad. Apenas se detuvo y saludó de lejos al público. Para algunos fue suficiente pero para el grupo de 15 amigas, entre ellas, Minauty Fernández, no lo fue. “Pasó muy rápido y no se lo vamos a perdonar”, sentenció. Aun así estaban entusiasmadas porque se llevaron un saludo y una mirada de León XIV. “Le grité: Santidad, Bendíganos”, expresó Fernández. Y así fue.

“Lo compré por Temu hace un mes”, contó Jonay Domínguez, junto a su mujer María del Pino Quintana señalando sus camisetas de la bandera del Vaticano. La pareja acudió a Vegueta para ver el paso del papamóvil y también tenían previsto desplazarse a la misa por la tarde, un esfuerzo que hacen porque es “una vez en la vida”. “Y si mañana no trabajara me iría a verlo a Tenerife”, aseguró Domínguez. Haber visto a León XIV fue una gran alegría porque simboliza “la unión”. “Nunca ha venido y esto hace que nos una más a España y al mundo, así se acuerdan de la Isla y manda un mensaje de esperanza”, dijo Quintana.

Un mensaje de esperanza que también sintieron Leonor y María del Carmen Santana, dos mujeres cercanas a los 100 años, que fueron acompañadas por su nieto Juan Falcón y su amigo David Fanego. “Ha sido muy especial, yo solo le pido salud para mi familia”, manifestó Leonor. Con sillas para no cansarse durante la espera, primero se encontraron en tercera fila, pero el público les cedió poco a poco huecos hasta que llegaron a primera línea. “La gente se ha comportado de forma maravillosa”, agradeció Falcón.

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Las hermanas Sosa, Ana y Dulce, lo vivieron también con emoción. Al mismo tiempo que Ana contaban su experiencia se secaban las lágrimas de sus mejillas, “esto ocurre una vez en la vida, si viniera un político ni me movería de mi casa”. A su, paso les dio tiempo a pedir un mensaje que se repetía a lo largo del Guiniguada, “paz, salud y el no a la guerra”.