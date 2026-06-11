Júbilo y lágrimas en el encuentro del papa León XIV en la Catedral de Santa Ana: "Ahora sí que somos las islas afortunadas"

Son las doce de la mañana y el estrecho cordón policial bajo la plaza del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, abre el paso a los fieles que se amontonan para ver de cerca al papa León XIV. Los primeros isleños, aquellos en los que la imagen del mar "permanece grabada en sus pupilas de forma perenne" en palabras del pontífice, que llegan al espacio habilitado en la plaza de Santa Ana, frente a la entrada de la catedral homónima, comienzan a tomar asiento. Cuatro grandes pantallas verticales se sitúan frente a ellos para conectar con el interior del emblemático edificio religioso de Vegeta, construido en el siglo XVI. Cerca de 800 personas se congregan en el exterior, mientras que otras 300 lo vivirán desde su interior. "Con esta visita, ahora sí que somos las islas afortunadas", cuenta Lucía junto a su madre, con la que, además del nombre, también comparte su fe.

La ilusión es el sentimiento predominante en el ambiente que se respira en Vegeta y la ocasión es tan especial que hasta las monjas de clausura rompen su encierro para poder ver a León XIV con sus propios ojos: "Lo único que me sale decir es que estoy muy contenta. Es emocionante tener la suerte de poder vivir un acto histórico en el que vivir la fe, especial en nuestras Islas como ningún otro", relata una religiosa monástica mientras la madre superiora la insta a acudir al interior de la catedral junto al resto de su congregación.

Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo León XIV — Papa

Este acto no tiene un carácter social ni multitudinario. Está dirigido para una Iglesia "atlántica, fronteriza y en salida", en palabras de León XIV; esto es, la realidad parroquial del Archipiélago, los fieles valedores de la religión cristiana en el Archipiélago. Es por eso que la Diócesis de Canarias identificó este encuentro con el clero y los agentes pastorales como el más íntimo y personal del itinerario de la visita. Parte de esa Diócesis es don Ambrosio, sacerdote de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima y primer cura de raza negra en la institución canaria: "Los que llevamos la pastoral diocesana recibiremos con ganas su palabra de aliento, ilusión y esperanza. Es un encuentro importante por el reconocimiento a la labor que hace la Iglesia de Canarias con los pobres, los pequeños y los inmigrantes", cuenta el religioso.

Pocos minutos después del mediodía, en el interior de la Catedral de Santa Ana comienza a calentar el coro de cien voces formado para poner la banda sonora a este histórico acontecimiento. Se arrancan a interpretar el himno de la visita, Alza la mirada, mientras las autoridades eclesiásticas empiezan a acceder al recinto. El papamóvil hace acto de presencia frente al histórico edificio y las cien voces corales son eclipsadas por los vítores de los fieles, que aplauden la llegada de la figura a la que llevan esperando desde el anuncio de su visita.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, recibe efusivamente a León XIV y dos niños ataviados con vestimenta tradicional canaria le hacen entrega de una ofrenda floral. Antes de ocupar la sede episcopal, el papa se detiene unos instantes en un reclinatorio frente a la capilla del Sagrario para adorar al Santísimo Sacramento. Interviene el obispo, quien haciendo uso de un discurso rotundo y cercano define la identidad de la Iglesia de las Islas como una verdadera "encrucijada de caminos entre Europa, África y América". Tras él, es el turno de palabra de varios miembros de la realidad pastoral de las Islas, como el sacerdote y misionero claretiano Santiago Cerrato Cáceres o la coordinadora de la visita del santo padre a Gran Canaria, Enélida Hernández.

El discurso del pontífice

León XIV, en sus palabras, se define como un creyente más: “Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo”. También hace referencia a la relación de los canarios con el mar. "Dicen que en los ojos de un isleño, esa imagen (del mar) que tiene sabor a patria y hogar, permanece en sus pupilas de manera perenne, y que se echa mucho de menos al estar lejos", manifiesta en un discurso destinado principalmente a los miembros de su iglesia. Al terminar sus palabras de aliento a los asistentes, invita a la asamblea a cantar al unísono el padrenuestro para, seguidamente, impartir la bendición final.

Antes de la despedida, el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, se acerca al altar para entregarle varios obsequios: un árbol genealógico que recoge el ascendente canario de su familia, un cuadro que contiene una bula del papa Eugenio IV, los primeros estatutos del Cabildo de la Catedral de 1483 y la medalla de oro de la Catedral de Santa Ana.

León XIV abandona el recinto mientras saluda a los allí presentes haciendo gala de su cercanía habitual, y se adentra entre los 800 fieles que le aclaman en la plaza de Santa Ana. Si bien para el pontífice es un simple gesto, para personas como Carlos y Araceli, un matrimonio venezolano que se vio obligado a emigrar hace tres años a Gran Canaria, es un hito que recordarán toda la vida: "No es sólo ver la figura, es ver la espiritualidad que le manda. Es sentir todo eso que tenemos dentro y que a veces no aprovechamos", explica él.

Nervios e ilusión

Araceli, sin embargo, no puede evitar contener sus lágrimas. "La receptividad del canario me emociona muchísimo. Tuvimos que partir de Venezuela dejando todo atrás, y siento como si estuviese en mi tierra, en isla de Margarita". Adrián, un joven con distrofia muscular de Duchenne, lleva varias noches sin dormir por los nervios de poder ver de cerca a León XIV. "Llevo meses contando los días. Tengo muchísima alegría e ilusión: creo que nunca he estado tan nervioso en mi vida", relata el joven, quien, además de intentar saludar al pontífice, tiene un objetivo adicional: "Quiero intentar darle el recordatorio de mi hermano, que falleció hace dos años. Era muy creyente, quiero intentar dárselo al santo padre para que rece por él", explica.

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León XIV finaliza los saludos y bendiciones a los presentes y camina los escasos metros que le separan del Palacio Episcopal. Tras una mañana repleta de tareas, le espera su merecido momento de descanso y un almuerzo repleto de productos de la tierra antes de partir hacia el Estadio de Gran Canaria, el acto más multitudinario de su histórica cita con la Isla.