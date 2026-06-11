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Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame

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Pablo Hernández Gamarra

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Nanda y Chus Sanromán hablan de su experiencia con Asotrame

Pablo Hernández Gamarra

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La asociación emprende una campaña de «crowdfunding» para financiar este servicio, que permitió a Nanda, vecina de Nigrán, poder estar acompañada de su familia durante su tratamiento en Santiago. El colectivo tiene estos pisos, totalmente gratuitos, también en Vigo y A Coruña

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