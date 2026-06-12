Caso mediático
La fiscalía cree que hay riesgo de fuga de Jonathan Andic por su "altísima capacidad económica"
Considera que existen indicios que apuntan a una posible responsabilidad en el homicidio de su padre
Germán González
La fiscalía ha presentado un escrito oponiéndose a la petición de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, para que se retirasen las medidas cautelares adoptadas contra él por el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. Jonathan Andic está acusado del presunto homicidio de su padre el 14 de diciembre de 2024 cuando los dos caminaban por un sendero en Collbató. Ese día, Isak Andic cayó desde una altura de 120 metros y murió en el acto.
Por este delito, la jueza de Martorell ordenó el ingreso en prisión provisional de Jonathan eludible con un millón de euros de fianza, además de retirada de pasaporte, prohibición de salir de España o comparecencias semanales. El abogado defensor de Jonathan, Cristóbal Martell, presentó un recurso contra la decisión judicial en el que pedía que se anulasen estas medidas cautelares. Ahora, la fiscal del caso, Teresa Yoldi, se opone.
El pasado 20 de mayo, Jonathan Andic fue detenido por los Mossos acusado de homicidio. La jueza considera que la muerte del fundador de Mango, Isak Andic "no fue accidental" y tuvo una "participación activa y premeditada" su hijo Jonathan. "Existen indicios suficientes para considerar al investigado como autor responsable de un delito de homicidio con resultado de muerte respecto de Isak Andic", señalaba la jueza quien ha ordenado a los Mossos que practiquen nuevas diligencias, como rastrear la señal del terminal de Jonathan en Ecuador en marzo de 2025 cuando, según dice él, se lo robaron o lo perdió.
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