León XIV agradece a Tenerife su acogida en la última misa de su viaje a España

El papa León XIV presidió este viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife la última misa de su viaje apostólico a España. La Eucaristía de despedida, celebrada en la dársena del recinto portuario, reunió a miles de fieles llegados de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y cerró una jornada marcada por la atención a la realidad migratoria de Canarias.

La liturgia tuvo como telón de fondo el Atlántico, en un escenario diseñado para unir la belleza del océano con el drama de la ruta migratoria atlántica. Durante su homilía, el Pontífice agradeció a la sociedad tinerfeña su hospitalidad: “Gracias por lo que son y por lo que hacen, convirtiendo a esta isla en un lugar donde encontrar al corazón de Cristo en el rostro amigo y hospitalario de personas y comunidades fraternas”.

El Cristo de La Laguna, la Virgen de Candelaria y tres cayucos

Antes de la Eucaristía, León XIV recorrió en papamóvil parte del recinto portuario y saludó a los fieles congregados.

El altar estaba presidido por el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, dos devociones que rara vez se exhiben juntas.

Junto al área litúrgica se colocaron además tres cayucos, como recuerdo de las miles de personas que han llegado al Archipiélago tras cruzar el Atlántico en condiciones extremas.

Una homilía sobre la dignidad de cada persona

En su homilía, León XIV pidió prestar atención a todas las personas, más allá de su origen, condición social o situación vital. El Pontífice recordó que adolescentes, jóvenes, ricos, pobres, residentes y visitantes necesitan ser reconocidos con una mirada capaz de ir más allá de las apariencias.

“Todos ellos necesitan ser conocidos con una mirada que ve más allá de las apariencias y reconoce la profundidad de sus corazones inquietos”, señaló.

El Papa recuperó además unas palabras de su antecesor, el papa Francisco, sobre los desequilibrios de una sociedad que empuja a vivir deprisa y a buscar constantemente aquello que falta.

Turismo, comercio y beneficio

A partir de esa reflexión, León XIV dirigió una interpelación concreta a Tenerife y a su vocación turística. El Papa explicó que esas palabras también pueden leerse desde la realidad de una isla que recibe visitantes de numerosos países y donde muchas personas trabajan en contacto directo con el turismo.

“¿Qué busca el corazón humano? ¿Cómo responder a su sed de manera no engañosa?”, preguntó.

En ese contexto, advirtió de la importancia de no reducir toda la vida social y económica a criterios de rentabilidad: “Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio”.

El mensaje sobre la migración

León XIV también se refirió a quienes llegan a Canarias tras un viaje marcado por la necesidad, la incertidumbre y el sufrimiento. El Papa denunció la especulación con la desesperación de las personas migrantes y llamó a responder desde la cercanía y la misericordia.

“Frente a quien especula con la desesperación, como cristianos no solo podemos ofrecer un reflejo del Señor que dice: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”, afirmó.

El Pontífice añadió que quienes prestan ayuda también pueden aprender de las personas a las que acompañan: “La gracia más grande es que nos dejemos evangelizar por aquellos a quienes socorremos”.

Bendición final y regreso a Roma

Al finalizar la Eucaristía, León XIV impartió la bendición final y saludó por última vez a los asistentes antes de dirigirse al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, desde donde estaba previsto su regreso a Roma.

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La misa puso fin a una visita en la que Canarias ocupó un lugar central por su papel como territorio de acogida y frontera sur de Europa.