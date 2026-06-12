Dos festivales gallegos, entre los mejores de España para disfrutar en plena naturaleza este verano

Que Galicia es tierra de festivales no es ningún secreto. Como cada año, y especialmente durante los meses del verano, la comunidad gallega volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros musicales a nivel nacional con la celebración de más de cincuenta festivales repartidos por toda la geografía.

De entre todos ellos, la revista especializada Condé Nast Traveler ha incluido a dos en su selección de los festivales más especiales de España para disfrutar de la música en plena naturaleza.

Desde festivales con escenarios en la alta montaña, flotando sobre lagos, en mitad de paisajes volcánicos, pueblos bucólicos o en jardines. La publicación hace hincapié en como cada vez hay más festivales que se celebran en entornos únicos, los cuales ofrecen "una alternativa más sostenible y amable a quienes estén saturados de las aglomeraciones".

Con propuestas para todos los gustos, Condé Nast Traveler ha destacado a los siguientes dos festivales gallegos entre los mejores de España.

Jazz de Ría

Si lo tuyo es el jazz, estás de enhorabuena. Y es que, el primero de los festivales destacados es el Jazz de Ría, celebrado del 12 al 16 de agosto en la Costa Ártabra. El festival, "integrado en el territorio, habitando los espacios naturales y patrimoniales de la comarca desde el respeto y la sostenibilidad", promueve la participación vecinal y la recuperación de la memoria colectiva.

Este 2006 cumplirá su décimo aniversario y mantendrá su formato itinerante por los concellos de Narón, Neda, Cedeira y Valdoviño. Se trata de un festival "abierto, accesible y diverso" que entiende la cultura como herramienta de "transformación social y territorial". Por el momento se desconoce la programación y el cartel del festival.

"O fío deste ano é unha historia fascinante, xa veredes, e estamos preparando algunhas cousas moi bonitas. Que ganas de contarvos todo!", han explicado a través de las redes sociales del festival.

Cartel del Jazz de Ría / Instagram

17º Ribeira Sacra Festival

El segundo festival seleccionado por Condé Nast Traveler no debería de tomar por sorpresa a nadie. Y es que, se trata del conocido como el festival de los "escenarios épicos", que volverá a reunir música, vino, gastronomía y patrimonio en uno de los paraísos naturales más espectaculares de Galicia: la Ribeira Sacra.

Estamos haciendo referencia al 17º Ribeira Sacra Festival que, englobado en la marca Festivales Territorio, es el pionero y el más conocido de la marca. No es para menos.

Cuenta, además, con numerosos reconocimientos, llegando a ganar hasta en cinco ediciones consecutivas el Iberian Festival Award a Best Small Festival. Al igual que el anterior, este año cumple su décima edición, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio.

The Divine Comedy, Puño Dragón, Vera Fauna, Los Invaders, Sidonie, Baiuca o Mariagrep forman parte del cartel.

El festival gallego de los "escenarios épicos", premio al Mejor festival en pequeño formato de España / Mattias Monsterkid

Festivales en escenarios únicos

Junto a los dos festivales gallegos destacados, la selección de Traveler incluye otras citas repartidas por distintos puntos de España que comparten la misma idea: disfrutar de la música en entornos naturales o espacios singulares.

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Entre ellas figuran propuestas como el Festival de les Arts, en Valencia; el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero; el Pirineos Sur, en Huesca; o Sonidos Líquidos, en Lanzarote. ¿Los conoces?