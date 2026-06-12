O Son do Camiño agota las entradas del viernes
Todavía es posible conseguir pases para el jueves y el sábado
Agencias
El festival O Son do Camiño ha agotado sus entradas para la jornada del viernes, por lo que, con los abonos ya terminados también, solo quedan tickets para el jueves y el sábado.
Además, la organización avanza que quedan pocas plazas disponibles en las Zonas de Descanso oficiales del festival, tanto en su modalidad estándar como en la modalidad glamping.
Asimismo, ante la elevada demanda registrada en las últimas semanas, recomienda a los asistentes que todavía no hayan reservado su alojamiento que formalicen cuanto antes su reserva para garantizar su estancia durante el festival.
El evento, que arrancará el próximo jueves en el Monte do Gozo, en Santiago, vuelve a registrar, según la organización, "cifras históricas de venta" y confirma "el extraordinario vínculo que mantiene con el público".
Desde su primera edición en 2018, O Son Do Camiño agotó entradas en todas sus ediciones, "convirtiéndose en un caso único dentro del panorama festivalero nacional".
Pre-pulseración
Con el objetivo de tratar de agilizar los accesos al recinto y mejorar la experiencia de los asistentes, O Son Do Camiño volverá a habilitar el servicio de pre-pulseración antes del festival.
Este año, se realizará en los centros de El Corte Inglés de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, permitiendo a los asistentes recoger su pulsera con antelación.
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