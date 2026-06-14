Galicia entra en su época más festivalera con 80 citas hasta octubre y un ligero descenso respecto al pasado año por cuestiones económicas

La temporada de festivales de música ya ha comenzado en Galicia. Tras el Millo Verde, Surfing the Lerez o Ou Yeah de Ourense la música no parará hasta entrado octubre. La próxima semana llega una de las citas más queridas, O Son do Camiño, para el que aún hay alguna entrada. Frente a esta felicidad, algunas lágrimas. No hay ni rastro de momento del Festival do Pasatempo de Betanzos que se celebraba en junio (el año pasado tuvo a Tanxugueiras de cabeza de cartel) o del Trece Roeis Fest de Pantón (Lugo).

El Reggaeton Beach Festival de Nigrán no ha dado a conocer su line up. Si bien en su Instagram anuncian actuaciones en Santander, Alicante, Mallorca y Barcelona no hay ni rastro del de Nigrán. En algunas web señalan que se celebrará el 24 y 25 de julio pero en Ticketrona el evento desapareció. Todo apunta a que está en el aire. Otras citas como el Arbo Rock ya han anunciado su cancelación por motivos de logística y económicos. En contrapartida, nacen nuevas propuestas como el Festival Son e Mar de Vigo.

Katy Perry. / SHAWN THEW

A pesar del altibajo Galicia seguirá siendo tierra festivalera este verano. Entre junio y julio hemos contabilizado unos 45 y entre agosto y septiembre alrededor de 31. Resultado, menos de 80 eventos cuando el pasado año se superaba dicha cifra. Recorremos algunas de las principales citas de junio y julio.

Mes de Junio

O Son do Camiño. Si quieres un abono, lo siento, llegas tarde: están agotados. Tampoco hay ya entradas para el viernes 19 pero aún puedes adquirir tiques para el jueves (87 euros) y el sábado (67 euros) en El Corte Inglés o en la web. Como los milagros existen, es posible que alguien no pueda asistir el viernes y quizás te venda la entrada. El cartel es increíble: Linkin Park, Biffy Clyro, Hoobastank, Sexy Zebras o Niña Polaca, además de otras bandas. Para el jueves 18, en el escenario, actuarán Katy Perry, Dani Martín, Carlos Ares, Leire Martínez o Barry B, entre otros.

Para el cierre del sábado, DJ Snake, Lola Índigo, Quitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Dorian, Carlangas, Ortiga, Mvurk o Sarria. Un año más, escenario para la música electrónica donde pincharán Aida Blanco, Bárbara Lago, DJ Gigola, Carlita, Caste, Bego Martín, LI/LU o Patrick Mason, entre otras.

Noceda Rock. El festival de rock de Lalín comenzó ayer con Rebeliom do Inframundo de cabeza de cartel (también tocaron Zënzar, Tiro na testa, Ruxe Ruxe, Chorima) y prosigue hoy en la Carballeira de Lamas. Cumple diez años. Para esta jornada de domingo, comida popular.

El Náutico de San Vicente do Mar. Su programación de conciertos comenzó justo ayer para este estío y se prolongará hasta finales de agosto. Sé que no atiende a la definición estricta de festival, pero podríamos denominarlo un "festival expandido", en el mismo lugar, muchos grupos y en varias jornadas. Este mediodía de domingo, a partir de las 13.00 horas, actuación sorpresa por 15 euros. Los tiques para todas las citas del verano, en su web. Absolutamente recomendado.

Ruada das Gotas, en Ribadumia. Celebrarán el orgullo LGBTIQ+ del rural y actuarán Maricarme, Susi Baker, El Nido, Señora DJ, Sheila Patricia, Sasha Moon, O Xoán (la propuesta musical del actor Xoán Fórneas) y la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia. Se celebrará los días 20 y 21 de junio.

ClasClas. El IX Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía de Arousa regresa para una semana de conciertos entre el 20 y el 27 de junio. En los conciertos se verá a la Orquestra y Coro da OSG, Bambú Ensemble, The New Bach Trio, The Terra String Quartet o Davit Krikuli, entre otros muchos.

Acento. En el Parque De Vista Alegre, en Compostela y el 21 de junio, actuaciones de Sila Lúa, Dani Cornes o Javi Chapela. Está organizado por la SGAE.

FILLAS DE CASSANDRA. / Jesús Prieto

Perla Mural Fest. En Fene, actuarán del 22 al 28 de junio artistas y grupos como Ruifus T. Fireply, Carlangas, Tu otra bonita, Melon Diesel, Luis Fercán, Rue Mountains, Battosai, Festicultores Troupe o Zavalas. Incluye un gran mercado artesanal y otro hippie, atracciones y rincones con juegos para niños, teatro de calle, realización de murales urbanos a cargo de artistas (ganaron en dos ocasiones el premio al mejor del mundo).

Noites do Porto. Es uno de los festivales expandidos de Galicia más consolidado. Arranca este año el 22 de junio en a Coruña y se desarrollará hasta el 5 de julio con Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, The Horrors, María José Llergo, Nadadora... Algunas de las actuaciones serán en el Jazz Filloa: la de Lela Soto o Myele Manzana, por ejemplo.

Fuego Fest. El martes 23 de junio en el espacio Multiusos da Praza de Moaña actuarán RVFV, La Factoria, BUXXI, LG1DO y Dumore, entre otros. La organización ofrece packs de cuatra entradas a precio reducido y también hay entradas VIP para ubicación privilegiada. Para algunas zonas ya no quedan tiques.

Galicia Fest. El Porto de Vigo es el escenario de esta cita con algunos de los mejores grupos de indie españoles. En el cartel, del 26 al 27 de junio, La Reina del Flow, Coti, Lori Meyers, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Juan Magán, Álvaro de Luna, Sabela, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Vera Fauna...

Fumega Fest. En Betanzos se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Parque do Pasatempo. Su propuesta es diferente al desaparecido Festival do Pasatempo. El Fumega apuesta por el rock y el metal alternativo. Actuarán Burst, Conan, Mean Eater, Wet Cactus, Stoned Jesus, Volcanova o Moura, entre otras bandas.

Petra Rosa Festival. Su nombre homenajea el granito rosa de O Porriño. De hecho, se celebrará en las canteras de dicha localidad. Habrá un parking de libre acceso cerca del recinto y desde ahí se podrá ir andando durante seis minutos hasta el punto de los directos. También habrá buses lanzadera desde el centro de la localidad y desde Vigo. Se podrá ver a Bresh, Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma. Del 25 al 28 de junio.

Fisterra Experience. Entre el 26 y el 28 de junio, Fisterra acoge este festival que cumple su décimo aniversario. El programa incluye a Adhara&Ritman, Caamaño&Ameixeiras, Catuxa Salom, Depedro, Haylen, Kike Varela o Panko DJ. Habrá poesía de Rosalía Fernández Rial, talleres, circo, animación...

Citas para el mes de julio

Resurrection Fest. Entre el 1 y el 4 de julio, Viveiro volverá a ser la capital del metal en España y Europa. Iron Maiden, Marilyn Manson, Trivium, Limp Bizkit, Anthrax, Sabaton, A day to remember, Bleed from Within, POD, Hamlet, Testament e Lionheart. Aún hay abonos para los cuatro días (235 euros) y entradas sueltas para cada jornada (entre 89 y 119 euros, esta última para el día de Iron Maiden).

Encordass Fiddle Fest. Del 2 al 5 de julio se celebra este festival con el violín y la música de cuerda alternativa en el epicentro. Con su programa explora la conexión entre la música popular de diferentes culturas. En esta edición, Escocia, como cultura homenajeada. El concierto inaugural será en el Museo del Mar en Vigo con las actuaciones gratuitas de Scottish Fish, Elias Alexander y Abril . En el resto de los días, visitas musicalizadas a la Illa de San Simón, microconciertos en la misma, talleres, clases de baile tradicional y degustación gastronómica. Hay posibilidad de dormir en la isla dos o tres jornadas y acceder a todo el programa; o comprar entradas por día. Actuarán Alasdair Fraser, Elias Alexander, Katie McNally, Neil Pearlman, Fernando Barroso, Tonecho Castelos o Pablo Esqueira dúo.

Sil Fest. Morgan, L.A., La Paloma o Puño Dragón entre otros actuarán en O Barco de Valdeorras del 2 al 4 de julio

Festival Armadiña Rock. Entre el 3 y el 5 de julio. Combarro recibe a la Orquestra Bravú Xangai, Ruxe Ruxe, Rager, Lisdexia... Entrada gratis.

Rapa Sons Sabucedo. Con motivo de la Rapa das Bestas en Sabucedo (A Estrada), conciertos de los Gin Toni´s, A Banda das Crechas, Cé Orquestra Pantasma o Swingers do Swing. Gratis del 3 al 6 de julio.

O Gozo Festival. En julio, actuarán en A Coruña Garbage (6 de julio), Tom Jones (día 7); y en O Monte do Gozo el día 11 Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora o Miriam Rodríguez.

Festival PortAmérica. La Azucreira de Portas en Caldas de Reis acoge una nueva edición del festival para los días 9 y 10 de julio. En el cartel, Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, The Rapants, Niña Polaca, Hombres G, Marina Reche, Grande Amore, Eladio y los Seres Queridos, Xoel López, Instituto Mexicano del Sonido... Atención a la cita gastronómica con los chefs.

Festival de Ortigueira. La música folk regresa a la villa coruñesa. Entre el 9 y el 12 de julio, actuarán Anxo Lorenzo, Alana, Kevrenn Brest Sant Mark, Milladoiro, Tiruleque, José Manuel Tejedor, Breo, David Pasquet... También habrá talleres (las plazas están agotadas en parte de ellos, incluidos el de iniciación al baile bretón).

Rock in Río Tea. Ponteareas acoge este festival del 10 al 11 de julio con Kiko Veneno, Rebeliom do Inframundo, Los enemigos, Arrhythmia o O Caimán do río Tea.

Alén Metal Fest. Festival de música metal en Vilagarcía de Arousa el 11 de juio con Nerevosa, Leo Jiménez...

IKFEM Festival. Entre Tui y Valença, el IKFEM regresa del 16 al 19 de julio. El público disfrutará del pianista madrileño Borja Niso que homenajeará al compositor Ludovico Einaudi con la colaboración de Rosa Cedrón; António Zambujo y Uxía o la viguesa Wöyza. Además, se conmemorarán los 800 años de la Catedral de Tui.

Big Sound Festival. María Becerra, David Bisbal, Nathy Peluso, Ana Mena, Gemeliers, Lgido, Natalia Lacunza o Juan Magán acutarán en el Parque de Tafisa en Pontevedra del 17 al 18 de julio.

Atlantic Fest. La praia da Concha de Vilagarcía será el escenario entre el 17 y el 19 de julio de los conciertos de Franz Ferdinand, Los Planetas, Two Door Cinema Club, Carlos Ares, Triángulo de Amor Bizarro, Nadadora o Carolina Durante, entre otras bandas.

Intercéltico de Moaña. Entre los días 22 y 26 de julio, actuarán De Ninghures, Corquieu, Mondra y A Moa.

Son do Mar. Este festival que se celebra en Meaño mostrará entre el 23 y el 25 de julio a Maldita Nerea, Luis Fercán, Marlon, The Rapants, 9Louro, OBK, Tam Tam Go, Omar Montes o Europe.

Ribeira Sacra Festival. En varios espacios de Sober y Chantada, conciertos de Baiuca, Anni B. Sweet, María Grep, Los Invaders, Vera Fauna, Sidonie y The Divine Comedy. Del 24 al 26 de julio. Habrá también artesanía y recorridos por la naturaleza además de catas.

Festival Sinsal SON Estrella Galicia. En esta edición, pasa a celebrarse en dos fines de semana en la Illa de San Simón y Vigo así como en el Camiño Portugués. El cartel es secreto. Será entre el 24 y 26 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto. El giro a expandirse fuera de la isla responde a una preparación ante posibles cambios futuros.

Vendaval Fest. El rock vuelve a la Mariña lucense, en concreto al Vendaval Fest el 24 y 25 de julio con El Drogas, Dakidarría, Hamlet, The Real McKenzies o Benito Kamelas, entre otros.

Morriña Fest. A Coruña tendrá en este festival del 24 al 25 de julio a Manuel Turizo, 9Louro, Juanes, Myke Towers o Marlena, entre otros muchos.

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En los últimos días de julio, arrancarán el Son Rías Baixas de Bueu (Alcalá Norte, Veintiuno, Ultraligera, Zahara Rave, Barry B), el Festival de Pardiñas en Guitiriz y el Costa Feira de Sanxenxo (con su Electrolatino que comienza el 28 de julio).