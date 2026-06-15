El negacionismo solar se extiende entre la generación Z: "Vemos adolescentes siempre bronceados, hemos vuelto atrás 50 años"

Los dermatólogos ven cada vez más a adolescentes y adultos jóvenes "morenos todo el año". Ocurre, sobre todo, desde el año pasado. Y les preocupa porque son personas que están comprando papeletas para desarrollar cáncer de piel en la vida adulta. Así lo explica la doctora Eulàlia Baselga, jefa de Dermatología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el gran hospital pediátrico catalán. "Cada vez más veo a adolescentes que están morenos todo el año. Vienen a la consulta por otros motivos", relata a EL PERIÓDICO Baselga. Y avisa: "Quemarse una sola vez en la infancia duplica el riesgo de melanoma".

Los problemas en la piel a causa del sol aparecen al cabo de los años, en la edad adulta, ya que los males de la exposición solar son acumulativos. Por eso estos adolescentes aún no presentan síntomas. "De paso que están en la consulta, los padres, preocupados, me piden que les explique los peligros del sol. Cuentan que se pasan horas en la terraza", prosigue esta dermatóloga, que, sin cifras aún en la mano, da cuenta de este fenómeno. "Estamos volviendo atrás más de 50 años", avisa.

"Los padres, preocupados, me piden que explique a sus hijos los peligros del sol: cuentan que están en la terraza a todas horas" Eulàlia Baselga — Jefa de Dermatología de Sant Joan de Déu

En la generación Z, la cohorte demográfica nacida entre 1997 y 2012 se ha puesto de moda el moreno. "Mis hijas tienen 14 años y todo es una lucha porque según ellas está de moda tener la marca del bikini", comenta una madre a este diario. Y lo dicen también los médicos: "Toman el sol con el collar o con gafas para que les quede la marca", apunta la doctora Baselga. Redes sociales como TikTok expanden estas consignas delirantes que, además, se suman a 'fake news' negacionistas sobre los efectos del sol que difunden un gran número de 'influencers'.

Uno de los bulos que más circulan es el del callo solar –propagados por, entre otros altavoces, el futbolista Marcos Llorente, un negacionista del sol–, según el cual el sol genera, de forma progresiva, una resistencia de la piel a las quemaduras y al cáncer. Es decir: según sostiene Llorente, la piel se puede entrenar al igual que cualquier músculo. Esta máxima es rotundamente falsa, carece de la mínima evidencia científica, pero, además, se trata de un mensaje muy peligroso.

"Los adolescentes ven muchísimo TikTok. Hasta se hacen dibujos en la piel con el sol. Esos retos llegan a ellos con más fiabilidad y fuerza que lo que decimos los médicos" Eulàlia Baselga — Jefa de Dermatología de Sant Joan de Déu

"Está de moda quemarse en las primeras exposiciones al sol del año, y eso que llaman el callo solar aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la vida adulta. Hacerlo una sola vez ya duplica el riesgo", ilustra sin ambages la doctora Baselga. "Los adolescentes ven muchísimo TikTok. Hasta se hacen dibujos en la piel con el sol. El problema es que estos retos llegan a ellos con más fiabilidad y fuerza que lo que decimos nosotros, los médicos. Creo que nuestro mensaje también lo deberíamos hacer llegar por estos canales y hacer ahí divulgación médica. Me preocupa mucho esa fe ciega en lo que dicen los 'influencers'", opina Baselga. "Hay niños que me comentan lo del callo solar. Y me lo argumentan con que lo han visto en internet".

Fotoenvejecimiento

Todo esto supone un grave retroceso. "Antes hacíamos todas estas cosas porque desconocíamos los efectos perjudiciales del sol. Pero ahora sabemos que la exposición solar acelera el riesgo de cáncer de piel. El melanoma es el cáncer que más ha aumentado en los últimos años [no solo por la exposición solar, sino también por el aumento de la esperanza de vida]. Hay toda una industria desarrollando fotoprotectores cada vez mejores, pero estamos volviendo 50 años atrás, cuando no sabíamos del daño directo del sol sobre la piel", se lamenta esta dermatóloga. Según la especialista, este nuevo culto al sol entre los adolescentes empezó "el año pasado".

El sol también produce cambios de textura de la piel, pieles menos tersas y daños en las fibras de colágeno, lo que se denomina elastosis solar

"Ellos ahora mismo ven muy lejos el cáncer de piel. Lo que les preocupa un poco más son las manchas y las marcas del envejecimiento. Pero las pecas, por ejemplo, no las ven mal: hay adolescentes que hasta se las pintan. Es una moda. Las arrugas sí que no les gustan. Yo les enseño fotos con gente que se expuso mucho al sol y gente que no, para que vean la diferencia", añade Baselga. Cree que hay que "cambiar" el canon de belleza. "En China, estar bronceada es feísimo". Además de todo lo mencionado, el sol también produce cambios de textura de la piel, pieles menos tersas y daños en las fibras de colágeno —lo que se denomina elastosis solar—.

Aquí mostramos algunas imágenes que la doctora Baselga muestra a sus pacientes para que comprendan los efectos nocivos del sol en la piel. La primera es un retrato de un camionero –extraído de un artículo en 'The New England Journal of Medicine'–, en el que se ve claramente cómo el lado de la cara que da a la ventanilla y en el que le da el sol está mucho más envejecido que el otro. Las otras cuatro fotos –también extraídas de un artículo científico– corresponden a dos hermanas gemelas y en ellas se ve con nitidez cuál de las dos ha tomado mucho el sol.

Un camionero con un lado de la cara más fotoenvejecido. / EPC

Dos gemelas: la de la derecha ha tomado mucho más el sol que la otra. / EPC

Tipos de cáncer de piel

Según Jan Marc Goula Reverté, dermatólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, lo que está pasando ahora "no es muy diferente" de lo que ya sucedía hace décadas. "Ahora estamos tratando por cáncer de piel a mujeres de 60 y 70 años que, cuando eran jóvenes, tomaban el sol porque estar morenas se veía como algo saludable. Les quitamos algún carcinoma de la cara y, cuando les preguntamos si toman el sol, dicen: 'Ahora no, pero de joven sí'. Algunas se ponían aceite y hasta mantequilla", dice el doctor Goula, quien también lamenta que el canon de belleza español pase por estar bronceado. "Estar horas tumbado en la playa es malísimo", insiste.

"Las quemaduras en la infancia y adolescencia se acaban pagando con cáncer de piel", avisa. No todos los tumores son iguales ni están asociados al mismo tipo de exposición. Por ejemplo, el patrón más frecuente del melanoma –el cáncer de piel que más riesgo de metástasis entraña– es el de quemaduras fuertes en la infancia, "de estas que pelan la piel", precisa Goula. "Eso deja una huella genética que acabas pagando en el futuro, a partir de los 40 años". Por debajo de los 40 años, el segundo tumor más frecuente en las mujeres es el melanoma. "La gente debe revisarse las pecas. El cáncer de piel, cuando está localizado, es tratable. Una vez está diseminado o ha hecho metástasis, la supervivencia es muy baja", avisa este dermatólogo.

"Ahora estamos tratando por cáncer de piel a mujeres de 60 y 70 años que, cuando eran jóvenes, tomaban el sol porque se veía saludable estar morenas" Jan Marc Goula Reverté — Dermatólogo de Vall d'Hebron

El otro tipo de cáncer de piel más frecuente es el carcinoma basocelular, que, a diferencia del melanoma, se produce por el "daño acumulado del sol", no tanto por quemaduras en la infancia. "Es el cáncer humano más frecuente; en las estadísticas de cáncer no se tiene en cuenta porque las rompería. Lo bueno es que está localizado normalmente, es muy, muy raro que haga metástasis y tiene un crecimiento muy lento. Se tiene que operar", dice Goula. Después está el carcinoma escamoso, que, después del melanoma, es el que más mortalidad registra y requiere de "cirugías agresivas".

Este dermatólogo, además, advierte de que el sol es aún más peligroso en zonas urbanas como Barcelona, con más contaminación ambiental. "Las micropartículas que liberan los coches se depositan en la piel y, cuando se exponen al sol, se produce una sinergia en el ADN y así el sol es aún más dañino", dice Goula.

"Mucho mal" a la lucha contra el cáncer

Todos los dermatólogos consultados coinciden en el análisis. "Estos adolescentes o adultos jóvenes que toman el sol ahora mismo no consultan por problemas derivados. Pero sabemos que en el futuro, de aquí a 30 años, sí tendrán problemas. No tienen sensación de peligro y quieren seguir las modas", explica Anna López, dermatóloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona. La doctora López señala que todo lo referente al callo solar ha hecho "mucho mal" a la lucha contra el cáncer de piel. "Este mensaje dice que, si te pones moreno muy rápido, ya no tienes riesgo, pero no es así: lo que has hecho es acumular radiación ultravioleta, que genera mutaciones y luego causan cáncer de piel".

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"Cuanto más sol tomes, antes te pasarán las cosas. Un solo día todos nos podemos quemar, lo malo es la acumulación de días de sol. Vas sumando radiación ultravioleta y a los 30 o 40 años has acumulado una cantidad equis de radiación solar que ha causado un daño en el ADN de las células de la piel y que puede acabar en cáncer", concluye.