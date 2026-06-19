El calvario de una menor víctima de violencia digital en Galicia y de su familia: "Mi hija está sufriendo y el agresor sigue impune"

Internet y las redes sociales son armas de doble filo. Tienen ventajas como el acceso al conocimiento y la conectividad, pero también entrañan grandes riesgos que amenazan la privacidad y pueden dejar huella en la salud mental de las personas. Esa cara más amarga de las nuevas tecnologías la han vivido en primera persona una niña de 12 años de Lugo víctima de violencia digital en Galicia y su familia. La menor envió una foto íntima a otro joven que tampoco alcanza la mayoría de edad bajo amenazas y la imagen acabó circulando sin límite. Ahí empezó el calvario de esta familia, que dio el paso de denunciar. Pero el caso se archivó, cerrándose sin consecuencia alguna para el menor que difundió una fotografía comprometida de la niña sin su consentimiento. Ocurrió durante el verano, fuera del ámbito escolar.

Armada de valentía, la madre de esta menor comparte su testimonio para tratar de ayudar a que no se repitan situaciones de este tipo, que llevan a las víctimas a un infierno con consecuencias para su salud y su vida, y para pedir que se actúe contra aquellos que se esconden tras las redes sociales y plataformas de mensajería para hacer daño. "Mi hija está sufriendo y el agresor salió impune, no lo veo normal", comparte Judith de la Fuente, visiblemente nerviosa y afectada al rememorar el duro trance por el que han tenido que pasar. Esta madre coraje cuenta que un menor de 14 años le pidió a su hija, que describe como "una niña muy sensible", una foto íntima bajo la amenaza de que si no accedía a su petición sus padres acabarían en la cárcel. "Ella, inocente, se hizo la foto y la envió, y corrió por todas partes", relata.

Un testimonio valioso

Esta menor víctima de violencia digital está bajo atención psicológica y tratamiento tras el difícil episodio que le tocó vivir a tan corta edad. Del "individuo" que hizo circular la imagen íntima no saben nada y el caso se archivó. "No sé si los padres saben la clase de hijo que tienen", se pregunta Judith. Compartió esta experiencia imposible de olvidar tras mantener en encuentro este jueves en Santiago con la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, en el que participaron también Graciela Pérez, agente del equipo de mujer y menor de la Guardia Civil; Cristina Lage, la psicóloga que presta atención a la menor víctima de violencia digital y a su familia; y Fernando Trueque, presidente de la asociación Alar, que les brinda también apoyo.

Judith de la Fuente, con la conselleira de Política Social y el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero / ECG

Galicia, pionera en legislar

La Xunta está ultimando la Lei Galega de Acoso e Violencia Dixital, una normativa pionera a nivel nacional que prevé llevar al Consello da Xunta para su aprobación definitiva en cuestión de semanas con el objetivo de que entre en el Parlamento antes de que termine este periodo de sesiones para su tramitación a la vuelta del parón veraniego. El compromiso del Gobierno gallego es que entre en vigor antes de finales de este año. La conselleira de Política Social aludió a la importancia de contar en Galicia con una ley que proteja a los menores y a las mujeres de los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales e internet y advierta de las consecuencias que puede tener esa exposición. "O que pretendemos é que non sexan máis os menores en Galicia que padezan este tipo de violencia dixital e que, se a padecen, estean protexidos e as súas familias apoiadas". Para combatir este tipo de situaciones, Fabiola García también animó a denunciar: "É unha ferramenta necesaria e útil".

Borrado de huella digital

La futura ley incluye asistencia jurídica gratuita para las víctimas y un servicio de borrado de la huella digital para facilitar la eliminación de imágenes. También contempla programas de intervención psicopedagógica para las conductas adictivas en la red y un espacio virtual de información.

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La conselleira señaló la importancia de escuchar el testimonio y dar voz a las víctimas a la hora de luchar contra este tipo de violencia y elaborar una ley que proteja a las víctimas. Fabiola García agradeció el "valente paso adelante" dado por Judith para dar visibilidad a un problema creciente.