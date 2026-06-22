La ola de calor explota dejando hasta 45 grados en Jaén, 42 en Lleida, 40 en Gipuzkoa y los primeros récords absolutos del verano

La primera ola de calor del verano ha explotado en España dejando registros excepcionalmente altos para la época y valores que, en muchos casos, se encuentran entre los más elevados jamás observados en un mes de junio. Los registros apuntan a que este lunes en el municipio andaluz de Andújar, en provincia de Jaén, se han rozado los 45 grados. En varias localidades de Córdoba, Lleida, Navarra, Teruel, Huesca y Zaragoza se ha superado la barrera de los 42 grados. Y en provincia de Gipuzkoa y Bizkaia, donde se han tenido que activar un aviso de nivel rojo por temperaturas extremas, los termómetros han superado de largo los 40 grados. Los expertos afirman que estas cifras están hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año y, en muchos casos, son incluso más elevadas de lo esperable durante la canícula de agosto. Solo que ahora se han dado dos meses antes de lo esperado. Y de forma repentina.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que este lunes han sido al menos 650 las estaciones meteorológicas españolas, casi el 80% del total de puntos oficiales contabilizados, que han registrado temperaturas por encima de los 30 grados durante esta jornada. De estas, en más de 430 se registraron valores por encima de los 35 grados. Y en casi un centenar de municipios se superó incluso el umbral de los 40 grados. Se trata de las cifras más altas del año y de lo que llevamos de verano. Y en muchos casos, afirman los expertos, es muy posible que estemos ante algunas de las cifras más elevadas jamás observadas para un mes de junio. En varios puntos de la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco, es muy posible que este lunes haya batido récord de calor o, al menos, se haya quedado muy cerca. Y en el resto de España es probable que esta jornada se recuerde como una de las más cálidas jamás registradas en un inicio del verano.

El calor extremo de este lunes ha obligado a activar avisos de nivel rojo en el País Vasco y Andalucía ante la previsión de máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época

En Cataluña, los registros del Servei Meteorològic de Catalunya también muestran hasta qué punto las temperaturas han alcanzado cifras extremas durante este lunes. En Lleida se ha llegado a los 42,4 grados, la cifra más alta registrada durante esta jornada en el conjunto de comarcas catalanas. Entre las máximas del día también destacan los 42,1 registrados en Alcarràs y los 41,8 de Vinebre. En Barcelona se han rozado los 35 grados tras una noche en la que no se ha bajado de los 25. En Girona se ha superado el umbral de los 36. Y en Tarragona se ha llegado a los 33,5. En muchos de estos puntos, el calor unido a la elevada humedad ambiente ha dejado una jornada especialmente asfixiante y marcada por la sensación de bochorno. A esto se le suma que en algunos puntos, sobre todo de cara a la tarde, la inestabilidad atmosférica ha desembocado en la formación de tormentas que han obligado a activar avisos por tiempo violento en el Alt Urgell, Solsonès y Noguera.

Noches casi infernales

El calor de este lunes ha arrancado incluso antes de que saliera el sol. Según indican los registros, entre el domingo y el lunes en puntos como Cabo de Gata, en Almería, los termómetros no han bajado de los 31,4 grados en ningún momento de la noche. En Ordizia, en provincia de Gipuzkoa, la temperatura apenas ha bajado de los 30. Igual que en varios municipios de Jaén, Navarra y Granada. En total, han sido casi un centenar los municipios españoles que han registrado noches más que tórridas (+25 grados) y casi infernales (30 grados). Como Barcelona, donde sus 1,7 millones de habitantes durmieron anoche a más de 26,4 grados. O Madrid, donde los termómetros no bajaron de los 25 grados ni en el momento más fresco de la noche. En muchos casos, afirman los expertos, es posible que la pasada noche destacara como la más calurosa de lo que llevamos de año. Y quizás, en algunos casos, podrían incluso haberse registrado valores de récord.

La pasada noche dejó valores de hasta 31,4 grados en Cabo de Gata, de más de 30 en Gipuzkoa y por encima de los 26 en Barcelona, dejando así valores entre tórridos e infernales

Los primeros análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya empiezan a sacar a la luz los récords absolutos que está dejando esta ola de calor inédita en España. La pasada noche, por ejemplo, fue la primera vez en la historia del país en la que se registraron mínimas iguales o superiores a los 30 grados durante un mes de junio. Hasta ahora, este tipo de noches infernales solo se daban de forma excepcional durante el mes de agosto, en el periodo más cálido del año, y nunca a principios del verano. Los registros también indican que el pasado domingo, en el primer día de este episodio de calor extremo, "fue récord de día cálido para esa fecha concreta, pues ningún 21 de junio ha sido tan cálido en el conjunto de España desde, al menos, 1950". Y si seguimos así, advierten los expertos, mañana martes "podría ser el día de junio más cálido desde que hay registros" en el conjunto de España.

Todo apunta a que la ola de calor durará entre uno y dos días más. Aemet advierte de que en algunos puntos del país este martes podría ser aún más caluroso del lunes y dejar valores muy por encima de los 40 grados en decenas de municipios españoles. La situación, sostiene la entidad, obliga a mantener activados decenas de avisos por altas temperaturas y calor nocturno en toda España. Los modelos apuntan a que, con un poco de suerte, entre el miércoles y el jueves podría producirse una bajada generalizada de los termómetros con la que se daría por acabada la primera gran ola de calor del verano en España. Aunque, por culpa del cambio climático, todo apunta a que las temperaturas se mantendrán en valores más altos de lo normal para la época.

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Según recuerdan los expertos, estos escenarios de calor extremo suponen un grave riesgo tanto para la salud de las personas como para el medio natural. En primer lugar, los especialistas afirman que el calor puede afectar gravemente a la salud de la población, sobre todo en el caso de niños pequeños, personas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personas en riesgo de exclusión social ya que, tal y como constatan innumerables estudios, las altas temperaturas pueden llevar al límite el cuerpo y provocar fallos multiorgánicos. En segundo lugar, las autoridades también explican que la llegada de temperaturas tan extremas puede incrementar el riesgo de incendios por lo que se pide a la población extremar precauciones, especialmente en todas aquellas actividades al aire libre y relacionadas con la naturaleza.