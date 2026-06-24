Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
San Juan ya prende en las playasLa falla del Barrio de las FloresLos buses en San JuanFalla de San JuanFinal de la OK Liga: Liceo - IgualadaDeportivo de A CoruñaEl Grupo Pelícano deja el Playa Club
instagramlinkedin

Altas temperaturas

Catalunya registra cuatro muertes atribuibles a la ola de calor de entre el domingo y el lunes

En el conjunto del Estado la cifra se eleva a 43 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas

El cambio climático ha 'inyectado' hasta 4 grados a la ola de calor que atraviesa Europa y ha aumentado el riesgo de un episodio extremo

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas en el segundo día de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 °C y otras ciudades como Zaragoza, Lérida, Córdoba y Badajoz llegan a 41 °C. La alerta es naranja en gran parte del país y amarilla en Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. SOCIEDAD Marta Fernández - Europa Press

30/06/2025 Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). Las 17 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas en el segundo día de la ola de calor. Sevilla alcanza los 42 °C y otras ciudades como Zaragoza, Lérida, Córdoba y Badajoz llegan a 41 °C. La alerta es naranja en gran parte del país y amarilla en Canarias, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. SOCIEDAD Marta Fernández - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Barcelona

Catalunya ha registrado cuatro muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la ola de calor. Son datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III. En el conjunto del Estado, el número de muertes asciende a 43.

Protecció Civil mantiene el plan Procicat en fase de alerta por la ola de calor que comenzó el domingo y que puede alargarse al menos hasta este miércoles en las comarcas de Ponent. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta el martes a 151 personas con afecciones relacionadas con las altas temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. (0) 2-2 (2) | Así te contamos el último partido de la final de la OK Liga en el que el Liceo perdió el título en la tanda de penaltis
  2. El Grupo Pelícano deja el Playa Club, que vuelve a manos del Deportivo
  3. Liceo-Igualada: El cielo antes que el fuego
  4. Una Torre de Hércules de madera de casi diez metros de alto: la 'trabajada' hoguera de San Juan en el Barrio de las Flores de A Coruña, de 9,50 metros de altura
  5. María Barallobre, el alma de La Penela que convirtió la tortilla en embajadora de Betanzos, Medalla Castelao 2026: 'He cumplido bien y me siento realizada con el recorrido
  6. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  7. El local de cocina asiática de A Coruña que recomienda el actor Tamar Novas y que ha sido premiado con un Solete de Repsol
  8. La junta de accionistas del Dépor aprueba el cambio de nombre a 'A Coruña' avalado por el 80% de los socios

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Pedir un crédito para las vacaciones puede salirte caro: puedes acabar pagando hasta un 72% más

Pedir un crédito para las vacaciones puede salirte caro: puedes acabar pagando hasta un 72% más

La apertura de gasolineras continúa sin freno en Agrela: Ballenoil retoma su proyecto y será la número catorce de este polígono de A Coruña

La apertura de gasolineras continúa sin freno en Agrela: Ballenoil retoma su proyecto y será la número catorce de este polígono de A Coruña

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

Temporada 04 Recargada de CoD Black Ops 7 y Warzone: todos los mapas, modos, armas y eventos reunidos

Temporada 04 Recargada de CoD Black Ops 7 y Warzone: todos los mapas, modos, armas y eventos reunidos

El descuido del Mirandés que dejó entrever el nuevo escudo del Deportivo

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso cercado por casos de corrupción

Tracking Pixel Contents