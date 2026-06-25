Más 80.000 venezolanos en vilo en Canarias tras el terremoto

Los dos terremotos ocurridos en el norte de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, se siguen especialmente de cerca en Canarias, no solo por los vínculos históricos y culturales entre el Archipiélago y el país caribeño, sino por los lazos migratorios que les unen, de un lado y del otro.

Cuando la emigración canaria al exterior era masiva, en 1950, Venezuela fue el destino principal para los isleños; de ahí que se le apodara cariñosamente como la 'octava isla'. Aun La Graciosa quedaba lejos de ser reconocida oficialmente como una isla más.

El peso demográfico y familiar de la comunidad venezolana forma parte esencial de la sociedad canaria. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 1 de enero de 2025, en las Islas viven 88.602 venezolanos, entre personas ya residentes y originarios del país caribeño que aun esperan la nacionalidad. En este último caso, la estadística habla de 28.200 ciudadanos.

La cifra total representa casi un 3,7% de la población de Canarias; la mayoría de ellos en Tenerife y Gran Canaria, con un 59% y 30% respectivamente. En menor medida, la comunidad venezolana reside también en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

70.000 canarios en Venezuela

El viceconsejero del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha apelado este jueves a la "calma" en medio de la "tensión" que se vive en Venezuela, donde hay una comunidad de casi 70.000 canarios, "la mayor de España", matizó. "Además de otra comunidad venezolana muy grande que se encuentra a su vez en las Islas". Una comunidad que desde el Archipiélago sigue "muy preocupada" por la situación de sus familiares, añadió.

La población venezolana residente en el Archipiélago constituye la principal comunidad de origen extranjero de las Islas, por delante de los nacidos en Cuba, que suman 63.837 personas, y Colombia, con un censo de 54.362 personas. Aun así, los datos totales de venezolanos en el Archipiélago siguen siendo inciertos debido a las dificultades que muchos de ellos se han encontrado hasta la etapa de Nicolás Maduro para ser dados de alta cuando aseguraban huir del país por razones de seguridad.

Pero la fotografía canaria contrasta con la del conjunto del país. A nivel nacional, Marruecos es el principal país de origen de la población residente, con 1.165.955 personas; seguido de Colombia, con 978.041 y Venezuela, con 692.316, según estadísticas del censo anual de población del INE.

El 'éxodo' venezolano dispara las solicitudes de asilo

A diferencia del resto del país, las peticiones de protección internacional de los venezonales en Canarias han aumentado en el último año. Mientas en España descendieron un 13,7% en 2025, en Canarias la evolución ha sido distinta. Según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Archipiélago registró un aumento del 2% en las peticiones de asilo. Un escenario que apunta a un 'éxodo' de venezolanos como principal impulsor en un contexto de persistencia de la crisis política, económica y social en el país sudamericano.

De esta manera, las cifras señalan que Venezuela es una de las principales nacionalidades solicitantes de asilo en España, con más de 85.000, lo que supone el 59% del total. En Canarias, la relación con el país es sostenida y el Archipiélago es uno de los principales puntos de llegada de la diáspora venezolana. Algo similar ocurre con Mali, otra de las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento de asilo en las Islas y con especial incidencia en la ruta canaria.

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La emergencia tras los terremotos en el norte del país caribeño se viven con especial preocupación y con una comunidad que mantiene la mirada puesta al otro lado del Atlántico. El seísmo no solo ha sacudido a aquella nación, sino que ha removido una memoria compartida y una presencia que en Canarias tiene nombres, familias y profundas raíces.