Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día

La primera gran ola del calor del verano ha terminado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma la llegada de un cambio de tiempo en las próximas horas que provocará una bajada de hasta 8 grados en los termómetros y que, por fin, pondrá fin a este episodio de calor extremo. El fenómeno, que se inició el pasado domingo, se ha alargado durante un total de cuatro jornadas, ha dejado récords absolutos de temperaturas y ha obligado a activar una tanda inédita de avisos rojos en el norte peninsular, hasta ahora considerado uno de los grandes 'refugios climáticos' de España.

Los modelos apuntan a que en las próximas horas se producirá una bajada de las temperaturas que, en algunos casos, provocará una caída de los termómetros de más de 8 grados con respecto a los días anteriores. Y con ello, afirman los expertos, podremos dar por finalizada la primera gran ola de calor del verano.

Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno no será uniforme. En el Mediterráneo y Baleares no se esperan grandes cambios en las temperaturas ya que, por ejemplo, Barcelona seguirá rondando los 32 grados y Mallorca los 35 grados. Donde sí se dejará sentir el alivio térmico es en ciudades como Sevilla, Badajoz, Jaén y Madrid donde, tras varios días por encima de los 40 grados, los termómetros podrían bajar hasta los 30 o 32 grados. En Bilbao y San Sebastián se espera un descenso respecto a los últimos días pero, aún así, el mercurio seguirá marcando entre 33 y 35 grados. En Logroño, Pamplona, Lleida o Zaragoza parece que las temperaturas se mantendrán 38 y 40 grados.

Los meteorólogos advierten que, en algunos puntos, la bajada de las temperaturas podría coincidir con la formación de tormentas que podrían ser localmente fuertes, en Galicia, comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos. De cara al viernes y al fin de semana, las noches serán progresivamente más frescas y las noches tropicales quedarán limitadas principalmente al Mediterráneo, el nordeste y algunas zonas del centro y sur peninsular. Las temperaturas diurnas repuntarán ligeramente, aunque sin alcanzar los valores extremos de los días previos. El domingo se espera una bajada acusada de las temperaturas en el Cantábrico y el Alto Ebro, poniendo fin al calor intenso que todavía persistía en País Vasco y Navarra. En el resto del país predominará el tiempo estable y soleado, con máximas generalmente propias de finales de junio. A comienzos de la próxima semana podría producirse un nuevo ascenso térmico, aunque su intensidad aún presenta cierta incertidumbre y deberá confirmarse en futuras actualizaciones de los pronósticos.