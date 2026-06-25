Efraín Medina, consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife: "Estoy descorazonado y en estado de shock por los terremotos de Venezuela"

Efraín Medina, consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, se mostró este martes "absolutamente descorazonado y en shock" tras conocer las primeras imágenes y noticias de los dos terremotos registrados en Venezuela, país al que se siente estrechamente vinculado y en el que residió durante parte de su vida.

"Yo viví en todas esas zonas. Viví en Caravallera, en Los Corales, en Catedral Mar, donde ha sido el sismo más grande", explicó Medina, visiblemente afectado por la magnitud de los daños que se han empezado a conocer.

El dirigente aseguró que está pendiente de la situación de familiares y amistades que permanecen en el país, aunque advirtió de que las comunicaciones están siendo "muy difíciles". "He mandado muchos mensajes, pero todavía no los han podido leer. Estamos todos pendientes, sobre todo de la gente que tenemos allí", señaló.

Medina explicó que parte de su familia más directa ya no se encuentra en Venezuela, aunque sí mantiene allí a algunos primos, tías y numerosas amistades. "Ya hablé con una tía mía y está bien, pero ella también está localizando a su familia en La Guaira. Ahora estamos en ese proceso, intentando hablar con todo el mundo para saber cuál es el diagnóstico y tener más datos, porque todo es muy confuso", relató.

A la espera de información más precisa, Medina reconoció que las primeras noticias que llegan desde las zonas afectadas no invitan al optimismo. "Lo que está llegando y lo que se está viendo es de grandes magnitudes, con edificios enormes en el suelo. Ha sido terrible", afirmó.

El representante tinerfeño trasladó además su preocupación por el pueblo venezolano y subrayó la inquietud con la que la comunidad canaria sigue la evolución de la emergencia. "Estamos todos muy preocupados y con el pueblo de Venezuela", concluyó.