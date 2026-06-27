La crisis de la vivienda dispara las estafas inmobiliarias: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

"El piso es mío y de mi marido. Y la verdad que nos urge la venta, de ahí el precio. Hemos recibido muchas solicitudes, por eso pedimos una señal de 350 euros para agendar la visita lo antes posible. Es algo simbólico, por filtrar a la gente que está interesada. En caso de que vengáis y no os cuadre se os devolverá el dinero". Con esta triquiñuela una mafia de estafas inmobiliarias trató de engañar a Manuel, que pensaba que había encontrado la ganga de su vida en el portal Idealista: un piso de tres habitaciones en la zona de Ventas de Madrid por menos de 198.000 euros.

Cuando vio que el nombre del vendedor no daba ningún resultado en una búsqueda rápida en Google, y comprobó que el número de la calle que se publicitaba no aparecía en la aplicación de Street View se dio cuenta de que era una estafa. Lo comunicó rápidamente a la web inmobiliaria y el anuncio se desactivó. "Es una práctica muy habitual, los estafadores les dicen a los interesados que se den mucha prisa y hagan el ingreso de la fianza o del primer mes por bizum", advierten desde la Policía Nacional.

Los fraudes inmobiliarios ocurren con "cada vez más frecuencia y más sofisticados", alertan abogados, agentes inmobiliarios y desde la Policía. Aunque las estafas se producen de forma "constante", tienen picos en las semanas posteriores a las vacaciones de verano y Navidad. "Es la época de más actividad porque son momentos de cambio y las mafias lo saben", señala a EL PERIÓDICO un portavoz de Idealista, que añade que se "aprovechan de la ansiedad de la gente" en plena crisis de la vivienda, con los precios disparados en las principales ciudades de España. El fraude más común es la suplantación de identidad en anuncios legales.

Esa recurrencia que atestiguan los expertos no tienen unas cifras concretas dado que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía incluyen las estafas inmobiliarias bajo el concepto de ciberestafas. De acuerdo a la última Memoria de la Fiscalía, del año 2025, los procedimientos judiciales por ciberestafas, entre las que se incluyen las que tienen que ver con vivienda -falsos alquileres, falsas compraventas de vivienda, inversiones inmobiliarias fraudulentas o fraudes en plataformas inmobiliarias-, pasaron de 19.646 a 22.614 en un año, un repunte del 16%. Sin embargo, solo el 13% de las investigaciones judiciales culminaron con la presentación de escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal.

"Hemos notado un repunte de estafas, sobre todo vinculadas al alquiler, por la necesidad de vivienda que hay, que hace que la gente esté desesperada" Nora García — Presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval)

Asimismo, según el balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2025 del Ministerio del Interior, las estafas informáticas, que incluyen anuncios fraudulentos de vivienda o pagos anticipados por inmuebles inexistentes, sumaron 430.493 infracciones penales entre enero y diciembre, lo que supone el 88% de toda la cibercriminalidad y el 17,4% de toda la delincuencia registrada en España. Este indicador aumentó un 4,3% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 412.850 fraudes informáticos.

Los pagos deben ser "siempre" a través de sitios web o plataforma seguras. "Hay que desconfiar si nos piden un adelanto", aconsejan los expertos

Según datos de esta semana de la consultoría inmobiliaria CBRE España, el precio de la vivienda subió un 12,9% el pasado mes de marzo, lo que supone el mayor incremento de precios desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%. Y aunque los expertos advierten de que se intuyen señales de freno, la fiebre por hacerse con un piso sigue aumentando. Y las prisas, que son malas consejeras, son un canto de sirena para las mafias internacionales que han visto en lo inmobiliario un filón. "Esto no son unos chavales en un garaje, son mafias profesionalizadas y cada vez más sofisticadas", apuntan en Idealista.

"Hemos notado un repunte de estafas, sobre todo vinculadas al alquiler, por la necesidad de vivienda que hay en la actualidad, que hace que la gente esté desesperada", confirma Nora García, presidenta de Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), que precisa que en muchos casos los delincuentes roban fotos y logos de inmobiliarias para hacerse pasar por ellas.

"Lo que hacen es pedir documentación al futuro inquilino; su DNI, contrato, últimas nominas, o un recibo de algún gasto de la casa, y con eso, por ejemplo, contratan préstamos rápidos ese mismo día o compran cosas, como una bicicleta de alta gama o un ordenador Apple", precisa la experta, que estima que debería haber más controles en este tipo de servicios financieros.

Dos mujeres miran anuncios de pisos en una inmobiliaria de Madrid. / Alba Vigaray

La alta demanda es tal -"te entran 300 contactos por anuncio"-, sostiene, que muchas agencias están pidiendo ya una señal que luego se devuelve por ir a ver el piso, "como un filtro para dejar gente fuera". De este método se aprovechan los timadores, que colocan anuncios falsos y hacen lo mismo, pero luego no devuelven el dinero y desaparecen. Y la víctima ya no logra contactar nunca más con ellos para recuperar su dinero.

"Otra estafa muy vieja, pero que se sigue haciendo, es contratar un servicio de una agencia que te manda listados de pisos en alquiler. Esos listados no existen".

El 'phising' es la trampa más utilizada por las mafias; se hacen con la cuenta que un usuario tenga en Idealista y convierten un anuncio legítimo en fraudulento

"El 'phising' es la trampa más utilizada por las mafias; se hacen con la cuenta que un usuario tenga en Idealista y convierten un anuncio legítimo en fraudulento en apenas una hora", relatan desde esta plataforma, donde insisten en que los clientes tienen que salvaguardar los datos de su cuenta como si fueran sus datos bancarios. "Como es a priori un anuncio legal para nosotros es muy difícil detectar eso y podemos tardar horas en desactivarlo. En ese interín algún cliente puede picar", admite el portavoz.

Estafas en alquileres vacacionales

Las estafas en los alquileres vacacionales también están viviendo subidas. Si en 2024 alcanzaron el récord de 1.187, según un estudio del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid en base a datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 2025, aunque bajan ligeramente, vuelven a superar las mil incidencias (1.017). Andalucía (299), Castilla y León (179) y la Comunidad Valenciana (139) acapararon más del 50% de todas las estafas por alquiler vacacional.

Para tratar de evitar caer en una estafa o apropiación indebida desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria recomiendan tener "cuidado con los mensajes con enlaces sospechosos" y estar atentos para detectar perfiles falsos. De igual forma, recuerdan que las comunicaciones y los pagos deben ser "siempre" a través de "sitios web o plataforma seguras. Hay que desconfiar si enseguida nos piden un adelanto dinerario".

Además de acudir a un profesional de intermediación inmobiliaria reconocible y acreditado -existen 46 Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España- hay que procurar comprobar la identidad del interlocutor "y sospechar del tono urgente" y de "ofertas demasiado ventajosas para ser verdad".

Estafas agravadas

Montserrat Acebes, letrada de Vilches Abogados, alerta de que últimamente se están encontrando con estafas de gran envergadura en compraventas, las menos habituales, donde "la parte vendedora no llega a percibir el precio acordado debido a la utilización de justificantes de pago falsos". También con muchas estafas en el alquiler de pisos. Estas son "una consulta muy frecuente" en su despacho. Son las que han utilizado anuncios de pisos pidiendo una "reserva" o "señal" por ir a visitarlo pero el supuesto arrendador desaparece con el dinero tras cobrar.

Desde este despacho recuerdan que estas situaciones se pueden considerar una estafa agravada, lo que lleva penas de cárcel más severas, si el engaño recae sobre "una vivienda u otros bienes de primera necesidad o reconocida" o el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas.

"La regla de oro para evitar una estafa es no adelantar dinero sin ver el inmueble", concluye Acebes, que recomienda también verificar la titularidad del inmueble y comprobar si tiene cargas y formalizar un contrato de arras.