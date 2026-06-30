La Guardia Civil encuentra un cuerpo sin vida en la vivienda incendiada en Zamora

Los peores pronósticos se han cumplido y el varón que habitaba la casa de Moraleja del Vino, en Zamora, en la que en la tarde de este martes se ha registrado un incendio, ha sido localizado sin vida en el interior de la vivienda.

Tras varias horas de búsqueda entre los escombros de las dos habitaciones de la casa que se errumbaron como consecuencia del fuego, los bomberos han hallado el cadáver de R. C. O., de 70 años de edad, y vecino de Moraleja del Vino.

La trágica noticia ha provocado una profunda conmoción en Moraleja del Vino, localidad en la que el fallecido era muy conocido porque, junto a su hermano, había regentado un comercio de ultramarinos.

Por el momento no han trascendido más detalles del trágico desenlace del incendio, aunque desde un primer momento tanto los bomberos como las patrullas de la Guardia Civil que se desplazaron hasta la vivienda temieron que su morador estuviera en el interior después de comprobar que su vehículo, con el que se desplazaba habitualmente por sus problemas de movilidad, permanecía aparcado en el garaje.

El fuego se originó en una casa ubicada en la calle Eduardo Barrón de Moraleja del Vino, en cuyo interior además de las llamas se acumuló una gran cantidad de humo. De hecho, los vecinos aseguran que durante toda la mañana el pueblo "olía a humo".

Como consecuencia del incendio, un bombero que ha participado en las labores de extinción ha tenido que recibir asistencia sanitaria por la inhalación de humo. El varón, de 45 años, finalmente fue trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Zamora.

En los trabajos de extinción también colaboraron trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de Moraleja del Vino. Hasta el lugar del siniestro también sedesplazó el alcalde de la localidad, Roberto Álvarez,.

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La Guardia Civil procedió acordonar la zona mientras se prolongaron las labores de extinción y de búsqueda del morador de la vivienda, que finalmente ha sido localizado sin vida en su interior.

Fuente: La Opinión de Zamora