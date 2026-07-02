Un biólogo gallego cuestiona la teoría de la evolución de Darwin en la resistencia bacteriana a antibióticos

En ciencia no todo es blanco o negro; tampoco hay dogmas de fe y hasta los enunciados empíricos más defendidos durante décadas pueden tambalearse. El biólogo coruñés Alejandro Couce es consciente de que desde su laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid están al borde de la controversia. Está convencido de que la conclusión de su último estudio publicado en la prestigiosa «Nature Communications» generará «polémica». Choca contra la teoría de la evolución de Darwin.

Uno de los principales problemas actuales en Medicina es la resistencia a antibióticos que presentan las bacterias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que «es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo». Esa resistencia es la culpable de que se prolonguen estancias hospitalarias, se incremente el gasto médico e incluso la mortalidad.

Bacterias generadas por Inteligencia Artificial (IA). / M.M./ChatGPT

¿El objetivo? Prever cómo evolucionarán las bacterias

Couce lleva años investigando cómo atajar las enfermedades infecciosas. Se ha centrado en cómo prever la evolución de las bacterias. El fin es predecir cómo se comportarán para conocer cómo sería mejor atacarlas.

Hasta ahora los científicos daban por sentado que las bacterias evolucionaban atendiendo a la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo Couce junto a Jake N. Barber (este último del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas) ha concluido que «no solo la selección natural define los cambios evolutivos».

La teoría de Darwin, en revisión

«En 1859 -indica Alejandro Couce- Charles Darwin publicaba una idea revolucionaria: el cambio evolutivo es resultado de la supervivencia del más apto»: nuevas variantes aparecen al azar y, si mejoran la supervencia, son favorecidas por la selección natural. ¿Pero, que pasaría si unas variantes aparecen con mucha más facilidad que otras?».

Sobre esto último, el biólogo gallego señala que «gracias a los avances en secuenciación del ADN hoy sabemos que no todas las mutaciones tienen las misma probabilidad de aparecer». Agentes como la luz ultravioleta pueden hacer «que ciertos cambios sean mucho más frecuentes que otros».

El biólogo gallego Alejandro Couce. / Alejandro Couce

En sus experimentos hicieron evolucionar bacterias bajo el mismo reto antibiótico «pero partiendo de linajes con propensiones mutacionales diferentes». Atendiendo a la teoría de Darwin tendrían que haber sobrevivido las bacterias más aptas. Sin embargo, tras estudiarlas, concluyeron que «sobrevivieron las más rápidas entre las aptas».

Resistencia a antibióticos

Couce apunta que «en el caso de la resistencia a antibióticos, rutas genéticas distintas pueden producir bacterias con perfiles muy diferentes: no solo más o menos resistentes al antibiótico inicial, sino también más vulnerables o más resistentes a otros tratamientos. Por tanto, comprender los sesgos mutacionales puede ser clave para anticipar qué caminos tomará una población bacteriana y qué puntos débiles dejará abiertos».

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Por último concluye Couce: «En un contexto de creciente preocupación por las superbacterias, el mensaje es claro: para adelantarnos a la resistencia no basta con vigilar las variantes más peligrosas una vez aparecen. Hay que entender también cuáles tienen más probabilidades de surgir y en qué condiciones. La dieta, algunos medicamentos o, fuera del cuerpo humano, ciertos contaminantes o la radiación solar pueden cambiar el repertorio de mutaciones disponibles y desviar el rumbo evolutivo de los patógenos microbianos».