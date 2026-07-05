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Fuego en Soneja

El avance del incendio de Castellón obliga a desalojar a los vecinos del municipio de Azuébar

El desalojo se ha acordado como medida preventiva ante la evolución desfavorable del incendio, que mantiene un amplio dispositivo de extinción sobre el terreno

Los medios de extinción trabajan en un incendio forestal en Soneja (Castellón)

Los medios de extinción trabajan en un incendio forestal en Soneja (Castellón)

Javier Vendrell Camacho

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EP

Castelló de Ampurias

El avance de las llamas y la intensa humareda del incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Soneja (Castellón) ha obligado a desalojar de forma preventiva a vecinos del municipio de Azuébar, según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El desalojo se ha acordado como medida preventiva ante la evolución desfavorable del incendio, que mantiene un amplio dispositivo de extinción sobre el terreno.

En estos momentos, trabajan en la zona más de una decena de medios aéreos, entre ellos un helicóptero de coordinación de la Generalitat Valenciana y dos medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), además de ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, tres de ellas helitransportadas; efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos; dos coordinadores forestales y un técnico forestal.

El Consorcio también ha movilizado una Unidad Móvil de Coordinación (UMC) para constituir un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y un camión nodriza con capacidad para 35.000 litros de agua.

Ante la evolución del incendio, se ha decretado la situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, mientras que el puerto de Sagunto ha sido cerrado para permitir la carga de agua de los medios aéreos movilizados en las tareas de extinción.

Además, según informa la Delegación de Gobierno, la UME en su canal de X ha indicado que unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias han salido de su base en Bétera (Valencia), para sumarse a los trabajos de extinción del incendio de Soneja.

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Por otra parte, los servicios de emergencias continúan trabajando también en otro incendio forestal declarado este domingo en Castellfort, en la zona de Mas de Falcó, donde intervienen tres medios aéreos y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, según Emergencias.

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