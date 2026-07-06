Más de 90.000 personas consolidan al Granca Live Fest como uno de los grandes festivales internacionales de Europa

El Granca Live Fest cerró este domingo una quinta edición histórica confirmando su consolidación como uno de los festivales musicales más importantes de España y del circuito internacional. Durante cuatro intensas jornadas, más de 90.000 personas disfrutaron en el Estadio de Gran Canaria de un cartel sin precedentes que convirtió a la isla en uno de los grandes epicentros musicales del verano europeo.

El quinto aniversario del festival reunió a algunas de las mayores estrellas de la música internacional y nacional, con un cartel encabezado por Maroon 5, Ms. Lauryn Hill —en su único concierto en España—, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Grupo Frontera, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Dani Fernández, Viva Suecia, Ptazeta, Omar Courtz y La Pantera, entre otros.

La edición de 2026 ha supuesto un nuevo salto para el festival, consolidando a Gran Canaria como una parada imprescindible dentro de las grandes giras internacionales y demostrando que el Archipiélago puede competir al máximo nivel con los principales festivales europeos.

El encargado de poner el broche de oro fue Maroon 5. La banda liderada por Adam Levine ofreció un espectáculo de gran formato, con una impecable producción audiovisual y un repertorio repleto de himnos generacionales que hicieron vibrar a un Estadio de Gran Canaria completamente entregado.

El estadio insular vibró con grandes artistas del panorama nacional e internacional. / Cedida

Desde los primeros acordes de This Love, miles de asistentes acompañaron cada canción de la banda estadounidense en una actuación marcada por la espectacularidad visual, la cercanía con el público y una sucesión de grandes éxitos como Animals, Maps, Moves Like Jagger, Payphone y Sugar, cerrando por todo lo alto cuatro días de música inolvidables.

Pero el Granca Live Fest 2026 dejó mucho más que grandes conciertos. La primera jornada estuvo marcada por la esperada actuación de Ms. Lauryn Hill, que eligió Gran Canaria para ofrecer su único concierto en España. El viernes, Juan Luis Guerra volvió a demostrar por qué es una de las grandes leyendas de la música latina, mientras que Lola Índigo firmó uno de los espectáculos más aclamados del festival.

Alejandro Sanz regresó a la isla diez años después

La jornada del sábado pasará a la historia como una de las más memorables del Granca Live Fest. Alejandro Sanz regresó a Gran Canaria diez años después con un concierto cargado de emoción, nostalgia y grandes éxitos, sorprendiendo además al público con las apariciones de Dani Martín para interpretar juntos Mi soledad y yo y de Grupo Frontera para cantar Hoy no me siento bien, dos momentos que se convirtieron en algunas de las imágenes más icónicas de esta edición.

Aitana fue la encargada de cerrar esa histórica noche con un espectáculo de gran formato que culminó con la aparición sorpresa del artista grancanario Quevedo para interpretar juntos Gran Vía, desatando la euforia del público y protagonizando uno de los momentos más comentados y compartidos del festival.

La última jornada también volvió a reservar un espacio destacado para el talento canario, una de las señas de identidad del Granca Live Fest. Postcode abrió la tarde con su propuesta pop-rock y aprovechó su actuación para mostrar su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia ocurrida en Venezuela, invitando al público a colaborar mediante un código QR proyectado en las pantallas del recinto. Monkey Faces completó la representación del talento del Archipiélago con un potente directo de claras influencias del rock británico.

Cinco años después de su nacimiento, el Granca Live Fest ha demostrado una evolución constante hasta convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del país. La dimensión internacional de su cartel, la respuesta del público, el impacto turístico y económico para la isla y la repercusión alcanzada durante esta edición confirman el momento de madurez de un festival que ya ocupa un lugar destacado dentro del circuito europeo de grandes eventos musicales.

La vida son tres días: 1, 2 y 3 de julio de 2027

Apenas unos minutos antes de despedir esta quinta edición, la organización anunció las fechas del próximo Granca Live Fest, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio de 2027.

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Las primeras 5.000 entradas ya están disponibles a través de la página web oficial del festival con un 25 % de descuento, dando el pistoletazo de salida a una nueva edición que volverá a convertir Gran Canaria en uno de los grandes escenarios internacionales de la música.