Un 62% de los españoles cree que depender de la tecnología de otros países amenaza la seguridad de Europa

La soberanía tecnológica ha pasado de ser una cuestión técnica a una política y social. Hasta un 86% de los españoles y un 87% de las empresas nacionales reclama que Europa desarrolle tecnología propia para ser más competitiva y otro 62% cree que la dependencia de terceros países como Estados Unidos o China supone una amenaza para la seguridad. Entre compañías, la preocupación por ese riesgo baja hasta el 49%.

Así lo expone el informe Soberanía Digital en Europa 2026 de Fundación Telefónica y Metroscopia, la primera gran encuesta de este tipo en España. El sondeo analiza las percepciones tanto de los ciudadanos como de las empresas del territorio y, en ambos frentes, son de preocupación por la relegación de Europa.

Según el documento, una abrumadora mayoría del 82% de los españoles considera que la Unión Europea depende mucho o bastante de empresas tecnologías de otros países, lo que puede suponer un riesgo, especialmente cuando se trata de aplicaciones de inteligencia artificial o de sistemas de pago. Un 73% de las empresas y un 69% de los ciudadanos temen que la UE se esté quedando atrás.

Aunque solo a un 29% de los ciudadanos le suena el concepto de soberanía digital (un 36% en el caso de las empresas), un 70% asegura que priorizaría el uso de tecnologías europeas si ofreciera prestaciones equivalentes a las de otros países. Un 67% reconoce no conocer plataformas tecnológicas desarrolladas en el Viejo Continente. Las más conocidas podrían ser Spotify, Mastodon, Zalando, Proton o Vinted.

Por eso, un 91% del tejido empresarial español y un 86% de los ciudadanos reclaman que los gobiernos europeos impulsen el desarrollo de tecnologías europeas, siendo la ciberseguridad, las telecomunicaciones, los centros de datos y los servicios de computación en la nube las principales prioridades.

El informe también refleja la inquietud que despierta que grandes plataformas digitales no europeas tengan acceso a datos sensibles. La mayor preocupación se concentra en el acceso a datos bancarios (90%), a información fiscal y sobre el patrimonio (85%), a la localización (79%) y a los datos sanitarios o de salud (78%).

Negocio de Telefónica

Con este telón de fondo, Telefónica se posiciona como una alternativa a las compañías estadounidenses y chinas al ofrecer servicios de 'telecos' y de ciberseguridad, así como de IA y "nube soberana" para empresas a través de Telefónica Tech. La unidad de negocio digital del grupo empresarial español presidido por Marc Murtra registró 2.222 millones de euros de ingresos en 2025, un salto del 18,9% respecto al año anterior, según informó recientemente la compañía. El deseo de mayor soberanía tecnológica en la UE refuerza sus perspectivas de negocio de cara a los próximos años.

Para dar respuesta a esta tendencia, la Fundación Telefónica ha anunciado la creación de THINK&DO TECH, un espacio "para conectar pensamiento estratégico y capacidad de acción" en torno a la apuesta por tecnologías soberanas europeas "desde un modelo competitivo, escalable, confiable y ético, coherente con los valores democráticos europeos".

Sondeo en Catalunya

El informe de Fundación Telefónica y Metroscopia también presenta datos acotados a los ciudadanos y empresas de Catalunya. En particular, ese sondeo refleja cifras bastante similares a las del resto del Estado español. Así, un 87% de los catalanes reclama que Europa adopte un rol activo en el desarrollo de tecnologías propias, un 84% considera que el club comunitario sigue dependiendo en exceso del exterior y un 62% piensa que esa dependencia es un reto para la seguridad.

De nuevo, las prioridades de esa apuesta soberana son las capacidades propias en ciberseguridad, telecomunicaciones y centros de datos y servicios de 'cloud computing'.

Aunque un 69% cree que la UE se está quedando atrás en desarrollo tecnológico frente a colosos como China y EEUU, otro 57% es optimista y cree que la soberanía tecnológica irá a más durante la próxima década.