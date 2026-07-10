Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord del registro de vivienda protegidaSantiago se adelanta en rutasLos abuelos cuidan de los nietosAplazado el octavo juzgado de instrucciónLas peñas se manifestaránBiciArteixo supera los 1.000 usuarios
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas"

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Deportivo jugará el Teresa Herrera ante el Real Madrid el 12 de agosto tras el eclipse de Sol
  2. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  3. Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
  4. Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
  5. Ingeniería Naval y Oceánica y Enfermería lideran las notas de corte en la Universidade da Coruña: 'Creí que no iba a entrar, estoy muy feliz
  6. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  7. Así juega Lorenzo Amatucci, el 'regista' deseado para el Deportivo: 'Es un gran recuperador, su juego se basa en el pase corto y la asociación
  8. El Deportivo lanza su campaña de abonos con una subida general de sus precios: novedades, cambios y nuevo sistema de asistencia

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

Nintendo prepara un nuevo modelo de Switch 2 en Europa mientras despide a la primera Switch

Es oficial: si plantas un árbol demasiado cerca de la finca del vecino, podrá exigir que lo retires

Es oficial: si plantas un árbol demasiado cerca de la finca del vecino, podrá exigir que lo retires

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

Primicia mundial: robots humanoides teleoperados realizan una cirugía en vivo

Llega a España una aplicación que permite "apadrinar" animales salvajes y seguir su recuperación desde el móvil

Llega a España una aplicación que permite "apadrinar" animales salvajes y seguir su recuperación desde el móvil

As orixes da lenda de Breogán e a antiga irmandade Galiza-Irlanda

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Cuarto encierro de los Sanfermines 2026

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez
Tracking Pixel Contents