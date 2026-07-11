Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

El quinto encierro de los Sanfermines 2026 ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera con momentos de mucha tensión en Mercaderes y Telefónica, que ha dejado al menos un herido por cornada.

Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra por su directora asistencial, Marta Martín, se han contabilizado catorce asistencias, de las que se han previsto seis traslados a este centro. Entre ellas figura una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica y otra contusión craneal y un traumatismo.

De momento, ha añadido, en el ambulatorio Doctor San Martín está previsto que se atienda a cuatro persona que presentan una contusión sin deformidad en la pierna, una herida no penetrante en la cara, una contusión sin deformidad en pierna y otra contusión en brazos. Además en la enfermería de la plaza de toros están siendo atendidos cuatro corredores, dos de ellos con contusión maxilofacial, otro con una contusión en la muñeca y un cuarto con una contusión en el pie.

El quinto encierro de los Sanfermines, peligrosísimo. / EFE

Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles, aunque también de una nobleza de la que hoy han hecho gala ante el gentío que se ha dado cita a su alrededor.

Con 2 minutos y 36 segundos de tiempo final, el encierro ha partido puntual desde los corrales de Santo Domingo con la incógnita pronto despejada de la emoción que podían aportar estos toros, que han enfilado muy agrupados y encabezados por los cabestros el primer tramo de la cuesta de Santo Domingo. Así han galopado veloces, con algún derrote hacia los mozos de su lado izquierdo, hasta entrar en la plaza Consistorial, donde ya un toro iba adelantado y se han registrado varias caídas.

A gran velocidad han tomado el tramo de Mercaderes, donde se ha vivido uno de los momentos de mayor peligro, con la cornada en la cara a un mozo, en medio de un pequeño montón con varios corredores en el suelo. El primero de los Escolar se ha frenado al tomar la curva y ha ralentizado la carrera de sus hermanos, que aún así han continuado todavía agrupados incluso engullendo a un mozo entre el grupo.

En la larga calle de Estafeta la torada ha comenzado a separarse, al principio con distancias sutiles y siempre por la izquierda de la calle, lo que hacía difícil encontrar hueco a los numerosísimos mozos que en sábado pretendían correr ante las astas. Ya en el segundo tramo de la calle Estafeta los toros corrían en dos grupos separados, con un gentío a su alrededor que ha dificultado su carrera y que ha hecho que los de Escolar se defendieran con las astas, como ha ocurrido con el otro momento de gran tensión en la parte derecha del vallado de Telefónica, donde uno de los bravos ha arremetido, al parecer sin llegar a alcanzar a nadie, contra un montón de mozos que se había formado por las caídas. A la plaza la manada ha entrado ya completamente rota, con dos toros juntos, detrás otro suelto, dos hermanos más después y un último astado, el que había embestido a los mozos de su derecha en el callejón.

De nuevo la dificultad para correr en un multitudinario sábado ha protagonizado una carrera solventada con nobleza por los de José escolar, que serán lidiados esta tarde en la Monumental Pamplonesa por los diestros Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca.

Fuente: El Periódico