La Aemet advierte de la llegada de otro episodio de calor extremo a partir de este fin de semana que dejará máximas de hasta 44 grados

El calor extremo parece no dar tregua este verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de otro episodio de altas temperaturas que arrancará a partir del sábado y se extenderá durante buena parte de la semana que viene. Por el momento, el fenómeno todavía no ha adquirido la categoría de ola de calor pero no se descarta que más adelante, conforme se acerque la fecha y se aclaren los modelos, acabe catalogándose como tal. Los pronósticos apuntan a máximas por encima de los 40 grados en varios puntos del interior peninsular y cifras de hasta 44 grados en puntos de Andalucía, puntos de La Mancha, valle del Ebro y depresiones del nordeste. Los expertos advierten que, además del calor, esta situación provocará un marcado aumento del peligro de incendio en toda España ya que, según afirman los expertos, las condiciones meteorológicas harán que se sitúen "en valores extremos" durante toda la semana.

Los meteorólogos explican que el patrón de bloqueo que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, lejos de disiparse, a partir del próximo fin de semana volverá a reforzarse con la extensión de la dorsal sobre la Península y el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica. Esta configuración atmosférica, afirman, permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares. "En combinación con la elevada insolación y la subsidencia, darán lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas durante el fin de semana, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en el interior del tercio suroriental peninsular y Baleares", afirman los especialistas quienes afirman que, por el momento, "existe una alta incertidumbre en la intensidad, extensión y duración del fenómeno debido a la compleja interacción de varios elementos".

Los modelos apuntan a que a partir del sábado 18 las temperaturas empezarán a subir y a dejar valores muy elevados en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se espera alcanzar de nuevo los 40 grados. Después, de cara al domingo, todo apunta a que continuará el ascenso térmico y es probable que se puedan alcanzar también los 40 grados en puntos de La Mancha, valle del Tajo e interior de Mallorca. Y a partir del lunes día 20, pese las incertidumbres del modelo, es probable que las temperaturas continúen en ascenso en gran parte del territorio peninsular. Los expertos afirman que es probable que el punto álgido del episodio se alcance entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se podrían alcanzar los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular e interior de Mallorca, incluso los 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha, así como los 39 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

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Por el momento, no está muy claro cuánto durará este episodio. "El escenario más probable en estos momentos es un descenso progresivo de las temperaturas a partir del jueves 23, excepto en el tercio sur, donde las temperaturas continuarían siendo muy elevadas algunos días más. Sin embargo, existen escenarios alternativos donde el episodio podría extenderse, e incluso intensificarse, hasta el viernes 24. En cualquier caso, las temperaturas permanecerían en valores de peligro importante en numerosas zonas hasta el fin de semana", afirman desde la entidad.