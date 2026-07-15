La Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia presenta 'La de Kiwi'

La nueva propuesta cervecera de Estrella Galicia se llama ‘La de Kiwi’ y se presenta como parte de las nuevas apuestas del laboratorio de innovación Fábrica de Cervezas que sigue explorando recetas con ingredientes del paisaje agrícola gallego. Fresca, afrutada y con 5,9% de alcohol, ‘La de Kiwi’ estará disponible en edición limitada y en formato de botella de 50 cl a través de BigCfrafters, MEGA y una selección de enseñas de alimentación hasta agotar existencias.

“Esta edición vuelve a mirar al territorio como fuente de inspiración, reforzando el vínculo de Fábrica de Cervezas con el origen y los ingredientes de proximidad”, explica la Corporación Hijos de Rivera en la presentación de esta nueva apuesta.

'La de Kiwi', nueva propuesta de la Fábrica de Cervezas. / LOC

Fábrica de Cervezas elabora esta nueva propuesta en colaboración con Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y Xprimir, responsable de elaborar el zumo de la fruta.

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El lanzamiento irá acompañado de una campaña en redes sociales protagonizada por Xurxo Carreño que buscará reforzar el vínculo entre el producto, el territorio y la conversación con la comunidad digital.