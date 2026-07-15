La Fábrica de Cervezas de Estrella Galicia presenta 'La de Kiwi'
Esta edición limitada de cerveza afrutada inspirada en los ingredientes del paisaje gallego estará disponible en BigCfrafters, MEGA y una selección de enseñas de alimentación hasta agotar existencias
La nueva propuesta cervecera de Estrella Galicia se llama ‘La de Kiwi’ y se presenta como parte de las nuevas apuestas del laboratorio de innovación Fábrica de Cervezas que sigue explorando recetas con ingredientes del paisaje agrícola gallego. Fresca, afrutada y con 5,9% de alcohol, ‘La de Kiwi’ estará disponible en edición limitada y en formato de botella de 50 cl a través de BigCfrafters, MEGA y una selección de enseñas de alimentación hasta agotar existencias.
“Esta edición vuelve a mirar al territorio como fuente de inspiración, reforzando el vínculo de Fábrica de Cervezas con el origen y los ingredientes de proximidad”, explica la Corporación Hijos de Rivera en la presentación de esta nueva apuesta.
Fábrica de Cervezas elabora esta nueva propuesta en colaboración con Kiwi Atlántico, productor de kiwi gallego, y Xprimir, responsable de elaborar el zumo de la fruta.
El lanzamiento irá acompañado de una campaña en redes sociales protagonizada por Xurxo Carreño que buscará reforzar el vínculo entre el producto, el territorio y la conversación con la comunidad digital.
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