Caso Padre Fran
El Obispado de Málaga no esperará a una sentencia firme para indemnizar a las víctimas de abuso del caso del padre Fran: “Los hechos nos avergüenzan”
La consignación se realizará de manera "definitiva e irrevocable", incluso en el hipotético caso de que alguna resolución posterior pudiera rebajar o incluso eliminar la cuantía establecida, fijada en 403.129 euros, aunque la Diócesis estudia recurrir la subsidiaria
Gloria Pérez
La Iglesia indemnizará a las cuatro víctimas de abuso del caso del padre Fran, incluso en el hipotético caso de que alguna resolución posterior pudiera rebajar o incluso eliminar la cuantía establecida por la Audiencia de Málaga, fijada en 403.129 euros. El obispo de Málaga, José Antonio Satué, asegura que la institución a la que representa se "avergüenza" de los hechos conocidos en la resolución judicial, en la que se condena al excura a 52 años de cárcel por sedar, violar y grabar a cuatro mujeres con las que habría entablado relaciones de amistad. "Somos conscientes de que ninguna reparación puede sanar el daño, pero confiamos en que este gesto pueda hacer que sientan el reconocimiento y la cercanía de la Iglesia", ha reiterado el Monseñor.
Satué ha pedido perdón en nombre de la Iglesia, pero ha señalado que la Diócesis estudia con el abogado que lleva el caso recurrir a la responsabilidad civil subsidiaria que le corresponde, aunque ha confirmado que, en caso de que finalmente haya cambios en la sentencia, la entidad renunciaría a cualquier reintegración a cargo de las víctimas que pudiera corresponderle como consecuencia de dichos recursos.
El obispo prometió volver a dar declaraciones en nombre de la Iglesia antes del juicio oral del pasado mes de mayo y seis días después de conocer la sentencia ha convocado a los medios para trasladar su "voluntad más decidida" de escuchar, acompañar y, "en la medida de lo posible", reparar a las víctimas. Las cuantías que corresponden a cada víctima están en torno a los 100.000 euros y, según Satué, se abonarán "de manera definitiva e irrevocable" y de forma "inmediata".
Tres delitos con agravantes: 52 años de cárcel
La sentencia aún no es firme, pero la Audiencia de Málaga le ha condenado por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza. Se le imponen 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Además, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.
Servicio de Atención a las Víctimas
A raíz de la condena al Padre Fran, la Diócesis ha puesto en marcha una vía interna para dar servicio complementario a este tipo de casos. Lo hará a través de un nuevo Servicio de Atención a las Víctimas y Prevención de Abusos.
Fuente: La Opinión de Málaga
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