Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos viajeros en la estación de tren de A CoruñaContrato de dos temporadas para AubameyangLa obra de Ecos do Sur que empodera a mujeres migrantesLa Cámara de A Coruña fija rutas prioritarias para AlvedroTelefónica y Amancio Ortega venden Telxius TelecomFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El canterano Raúl Lema deja el Deportivo para marcharse al Real Madrid: firmará por tres años
  2. Contrato de dos temporadas para Aubameyang con el Deportivo
  3. Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
  4. Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero
  5. La Panorama, París de Noia y Ortiga, platos fuertes de las fiestas de Betanzos, que tendrán a Dolores Vázquez de pregonera: consulta todo el programa
  6. Las fiestas del Carmen dejarán un fin de semana cargado de celebraciones en los barrios de A Coruña: 'Serán las mejores hasta la fecha
  7. A Coruña suma un nuevo restaurante recomendado en la Guía Michelín: 'Muchos clientes que no nos conozcan van a certificar si el trabajo que hacemos está alineado con lo que contamos
  8. Un millar de seguidores se manifiestan por los abonos del Deportivo

El examen que se nos atraganta a los gallegos: solo nos supera una comunidad en los suspensos de la ITV

El examen que se nos atraganta a los gallegos: solo nos supera una comunidad en los suspensos de la ITV

El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: "A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche"

El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: "A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche"

El Concello de A Coruña eleva en casi 100 millones el contrato para la gestión de la planta de Nostián en su nueva licitación

El Concello de A Coruña eleva en casi 100 millones el contrato para la gestión de la planta de Nostián en su nueva licitación

Preocupación entre los ganaderos y agricultores de la comarca de Betanzos por la caída del caudal en los ríos

Preocupación entre los ganaderos y agricultores de la comarca de Betanzos por la caída del caudal en los ríos

O cooperativismo na Coruña: o motor dunha economía que pon as persoas no centro

Fútbol: ¡viva la diversidad!

“A la vuelta del viaje ya me revisas el coche”: la peligrosa lotería de los conductores gallegos que se resisten en ir al taller

“A la vuelta del viaje ya me revisas el coche”: la peligrosa lotería de los conductores gallegos que se resisten en ir al taller

Arteixo impulsa su renovación viaria

Arteixo impulsa su renovación viaria
Tracking Pixel Contents