Sin saber quién toca, en una isla de leyenda y ahora con escala en Portugal: por qué Sinsal 2026 es el viaje del verano

Imaginen comprar una entrada para un festival sin saber qué grupos se van a subir al escenario, subirse a un barco para llegar al recinto y, al desembarcar, encontrarse con una de las propuestas sonoras más vanguardistas del planeta. Esa fórmula, que parece un salto al vacío, es el secreto del éxito del Festival Sinsal: una experiencia que huye de la masificación para refugiarse en el patrimonio, el respeto por el entorno y la curiosidad del espectador.

Este verano de 2026, la cita gallega da el mayor salto de su historia. No para meter a más gente en la isla de San Simón, sino para expandir su filosofía: el festival -considerado uno de los diez mejores festivales de música de España- duplica su apuesta y se transforma en una travesía de dos fines de semana (del 24 al 26 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto) que conectará el corazón de la ría de Vigo con el norte de Portugal a través del Camino Portugués, sumándose así al calendario de citas de RíasBaixasFest que animan la comarca este verano.

Anterior edición del festival. / pacrispa

El ritual del misterio: 30 bandas por descubrir

Sinsal SON Estrella Galicia no se escucha, se vive. La programación musical de este año reunirá a 30 bandas, solistas y DJs de 12 países (incluyendo proyectos de Nigeria, Japón, Tanzania, Colombia o Mali). El menú estilístico es inabarcable: desde músicas de raíz y afrobeat hasta electrónica experimental, rock o hip hop.

La gracia del asunto es que nadie sabe cuándo ni dónde toca cada uno. Solo hay una pequeña pista sobre la mesa: : el debut en Galicia de Las Nietas del Charli el viernes 31 de julio en el muelle vigués de Bouzas. El resto de los 15 estrenos exclusivos que trae el festival se mantendrán bajo llave hasta que suene el primer acorde.

Actuación 2025. / pacrispa

La travesía del sonido en siete escalas

Primer fin de semana (24 al 26 de julio): el festival se concentra en Vigo y la icónica isla de San Simón. La música sonará por la mañana en localizaciones como el Planetario marítimo (el primero de España y segundo de Europa) y la cámara semi-anecoica de la Universidad de Vigo (una habitación diseñada para absorber el 100% del sonido). Al mediodía, el evento zarpará hacia San Simón.

el festival se concentra en Vigo y la icónica isla de San Simón. La música sonará por la mañana en localizaciones como el Planetario marítimo (el primero de España y segundo de Europa) y la cámara semi-anecoica de la Universidad de Vigo (una habitación diseñada para absorber el 100% del sonido). Al mediodía, el evento zarpará hacia San Simón. Segundo fin de semana (31 de julio al 2 de agosto): el festival se desplaza al patrimonio industrial del puerto de Vigo, cruza la frontera hasta Braga (Portugal) en alianza con el prestigioso Festival Semibreve, visita el Museo do Mar de Galicia y culmina en el espectacular Real Mosteiro de Oia, el único cenobio cisterciense del mundo que mira directamente al Atlántico. En estas escalas, Sinsal sumará voces como las de María Rodés o Alondra Bentley.

Un espacio de encuentro con las narrativas históricas

Organizar un evento moderno en un enclave como la isla de San Simón requiere un compromiso absoluto con el territorio. Más allá de la compleja logística de trasladar todo en barcos, el festival convive de forma natural y respetuosa con las narrativas históricas de este rincón de la ría de Vigo, que atesora siglos de vivencias y una gran carga simbólica en el pasado de la región: fue inspiración para lírica medieval, lazareto y campo de concentración.

Desde la dirección del festival, Julio Gómez y Luis Campos explican que la gestión cultural y la puesta en valor del patrimonio van siempre de la mano de la divulgación: «Queremos poner en valor la historia de San Simón. No la ocultamos y la exponemos indirectamente a los visitantes y artistas que vienen; trabajamos en ella durante todo el festival. Somos aliados de la divulgación de su significado».

De este modo, Sinsal funciona como un puente entre el pasado y el presente, integrando actividades paralelas, visitas divulgativas e intervenciones artísticas que permiten al espectador comprender el peso histórico del archipiélago desde una perspectiva de respeto reverencial y aprendizaje colectivo.

De residuo plástico a decoración navideña

Si hay algo que define a Sinsal es su obsesión por no dejar huella. Bajo el lema de su plan ambiental #sinsalsenrastro, el evento prescinde de las papeleras tradicionales: cada asistente es responsable de sus propios desperdicios y debe llevarlos de vuelta al litoral o, en su defecto, al «Punto R», el cerebro ecológico del recinto.

Punto de reciclaje. / Cris Padín

Este año, además, estrenan una iniciativa brillante en colaboración con Iluminacións Santiaguesas: todos los vasos de plástico rígido que los asistentes dejen en el Punto R no se tirarán a la basura ni se acumularán en un almacén. Serán procesados y fundidos para fabricar la iluminación decorativa de las próximas fiestas de Navidad en las calles gallegas. Una forma redonda de cerrar el círculo.

Última llamada para embarcar

Aunque los abonos de tres días y las entradas del sábado 25 para la isla de San Simón están agotados desde hace semanas, todavía es posible adquirir alguna de las últimas entradas para el viernes 24 y el domingo 26 a través de su web sinsal.gal

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Asistentes al festival. / Cris Padín

También están a la venta los tickets individuales y un abono especial con descuento para disfrutar de los directos en los puertos de Vigo, el asalto a Portugal y el concierto de clausura de Alondra Bentley en Oia. Si buscas un festival que se salga de la norma, que te sorprenda de verdad y que te descubra tu próxima banda favorita en un entorno idílico, el barco de Sinsal está a punto de zarpar.

Fuente: Faro de Vigo