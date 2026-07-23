Desalojos en la localidad madrileña de Villa del Prado por un nuevo incendio forestal

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicita la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el mensaje, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

Otro fuego en San Martín de Valdeiglesias

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 por un vehículo que ha ardido, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de dos urbanizaciones que permanezcan en sus viviendas.

En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X.

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.

Viviendas quemadas en Almorox (Toledo)

Por otro lado, el originado este miércoles en el municipio toledano de Almorox ha obligado a evacuar varias urbanizaciones y ha quemado total o parcialmente al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

Según la Guardia Civil, las llamas han calcinado, al menos, 20 viviendas en Villa del Prado (Madrid), donde hay 225 parcelas afectadas y 20 vehículos quemados.

En la provincia de Toledo, donde permanecen 26 personas desalojadas, serían seis las viviendas afectadas y varios vehículos quemados.

"Los trabajos que se han hecho durante la noche han dado resultado y no ha crecido el perímetro de la tarde", ha revelado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e interior, Carlos Novillo.

El incendio continúa en situación operativa 2 y el dispositivo no lo dará por estabilizado, puesto que las condiciones meteorológicas siguen siendo "extremas" y existe riesgo de reproducciones, ha añadido.

En total se han quemado unas 890 hectáreas en total, de las que unas 600 corresponden a territorio madrileño y la principal preocupación sigue siendo la urbanización El Encinar del Alberche, donde se mantiene la evacuación y la restricción de acceso.