La Illa de San Simón acoge este fin de semana una nueva edición de Sinsal SON Estrella Galicia, el evento más singular del panorama cultural gallego

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia, la cita más singular del verano cultural gallego, que se celebra desde hace 15 años en la Illa de San Simón, inicia hoy su travesía musical con una programación que vuelve a apostar por la creación contemporánea y la diversidad de sonoridades.

El certamen comienza en tierra firme durante la mañana con dos conciertos inaugurales en localizaciones muy especiales de Vigo y para los que ya no quedan entradas disponibles: el músico Mateo Mena ofrecerá una actuación en el Planetario del Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico, mientras que Carme López, renovadora de la música tradicional, llevará su propuesta sonora a la cámara semianecoica de la Universidad de Vigo.

Tras el inicio en Vigo, el festival pondrá rumbo hacia la Illa de San Simón a primera hora de la tarde. Desde hoy y hasta el domingo, el público embarcará desde los muelles de la Estación Marítima de Vigo y de Meirande (Redondela) —los dos únicos puntos de acceso habilitados— para vivir una experiencia musical a ciegas, ya que el cartel del festival sigue siendo secreto y no se desvela hasta el desembarco.

La programación musical de San Simón estará formada por casi una veintena de bandas y solistas procedentes de Galicia, Alemania, Colombia, Inglaterra, Malí, Portugal o Japón, entre otros territorios. Habrá numerosos estrenos en territorio estatal —con artistas de Asia, África y América que actúan por primera vez en España—, mientras que el público podrá escuchar por primera vez en Galicia algunos de los proyectos más premiados en los últimos meses por la industria musical independiente.

Música sin prisas

La estancia en San Simón —con una capacidad limitada a 800 personas por día— está diseñada para descubrir y vivir la música sin prisas. Además de los conciertos en horario diurno y en pequeño formato repartidos por los cuatro escenarios de la isla, el festival despliega una programación paralela que incluye paseos divulgativos para dar a conocer el patrimonio natural e histórico de San Simón, además de talleres, presentaciones y una cuidada oferta gastronómica de proximidad.

La cita mantiene además su compromiso con el entorno a través de la iniciativa #sinsalsenrastro, un modelo de gestión de residuos puesto en marcha en 2024 y que apuesta por el Punto R como centro de reciclaje e información ambiental, el fomento del Kit Festivalero entre el público, la reutilización de vasos, la eliminación de las papeleras en la isla y el uso de ceniceros portátiles con la intención de reducir la huella humana en un espacio declarado BIC.

Los conciertos inaugurales de Vigo y los de la Illa de San Simón abren la edición 2026 del Sinsal, una travesía que continuará la próxima semana (del 31 de julio al 2 de agosto), al extender su programación musical por el Camino Portugués a su paso por Vigo, Oia y Braga (Portugal).

Artistas como Alondra Bentley, Maria Rodés o Las Nietas del Charli actuarán en algunos de los espacios más emblemáticos de esta travesía, como el Puerto de Vigo —en los muelles de Bouzas y Areal, donde Rodés actuará entre bloques gigantes de granito llegados de todo el mundo— o el Real Monasterio de Oia.

Además, el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, acogerá una jornada musical durante la tarde y noche del sábado 1 muy próxima al concepto del propio festival: el de un cartel secreto formado por bandas y solistas de cuatro países —con tres estrenos a nivel estatal y uno gallego— que se celebra en un recinto que, a su vez, mezcla vanguardia y tradición.