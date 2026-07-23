Pepe Albela, creador de Nordés, lanza el primer whisky gallego de 65 grados a 400 euros la botella

Pepe Albela, creador de la famosa ginebra Nordés, acaba de sacar Deleria, su nuevo whisky de casi 65 grados, frente a los 40 grados por los que suelen apostar los destileros, en una edición limitada de 50 botellas. El precio de cada unidad es de 400 euros y cuenta con la particularidad de que el comprador está obligado a visitar la destilería y conocer el proceso de elaboración de la bebida. El maestro destilador, de reconocido prestigio, apuesta por un whisky de elevada graduación alcohólica elaborado desde su centro de destilación en San Miguel de Sarandón, en Vedra, la primera bebida de estas características desarrollada íntegramente en Galicia.

El whisky gallego de 65 grados destilado por Pepe Albela en Vedra. / Cedida

La pequeña cantidad de botellas se debe a que no disponen una gran cantidad de whisky, que lleva diez años en barrica. Para la elaboración del mismo emplean productos gallegos "con todo o respecto ás materias primas" y un envejecimiento en barrica de vinos tintos gallegos. Los casi 65 grados de alcohol se deben a que, en palabras de Pepe Albela, "é o grado ideal para envexecer. Habitualmente rebáixase con auga ata achegarse aos 40 graos, ainda que o noso proxecto é moi purista e queremos mantelo tal e como sae da barrica para que cada persoa poida desfrutalo da forma que queira". Albela lo tiene claro, le gusta paladear su whisky con una copa fría, sin hielo y sin rebajarlo con agua.

A muchos quizá les llame la atención el precio de Deleria, aunque no es lo único que se oferta. Albela vende una experiencia completa: "Queremos que se entenda o noso produto desde dentro, coñecéndonos a nós". Los 400 euros, además de la botella, incluyen una visita a la destilería con una cata de sus productos. Además, la botella viene con varios regalos. Uno de ellos es una pieza de luz del artista y diseñador Arturo Álvarez pensada para ambientar el momento en el que el cliente disfrute de su whisky. Otro de los regalos es una etiqueta hecha completamente de hierbas por Zapireza Estudio y una edición de Memorias dun neno labrego de Neira Vilas.

Albela le da la primera botella de esta edición a su amigo, músico, compositor y amante de los destilados Miguel Tena: “por todo isto tiña que ser a primeira persoa en tela”, admite Pepe. Arropado por la mayoría de los artistas implicados en este proyecto, el maestro destilador acompañó al cantante en su visita guiada por la destilería de whisky y en la cata de dos añadas de diferentes whiskies: el de la primera edición, un whisky de 2017 envejecido en barricas de roble gallego y de sousón; y otro de 2018, envejecido en barricas de roble gallego y de caíño. Al final de la visita, Miguel Tena escribió en el libro que a partir de ahora recogerá todas las dedicatorias de las personas que compren alguna de estas 50 unidades disponibles del whisky Deleria.

Whisky, ginebra y ron

Otro de sus productos más populares es la ginebra P.A./311, la cifra representa el número de intentos que Albela destiló la ginebra hasta estar satisfecho con el resultado. Para la elaboración de la bebida se emplean, en su mayoría, productos gallegos procedentes del jardín botánico de Pepe. Además de este jardín, su proyecto se desarrolla en tres centros de producción: uno dedicado al whisky, otro a la ginebra y, el último, al ron. Estos tres centros están abiertos al público para visitas guiadas que incluyen una cata de cada una de las tres bebidas acompañada de un maridaje con productos típicos gallegos.

El maestro destilador Pepe Albela. / Cedida

Pepe Albela recalca el potencial del Valle del Ulla para el destilado, ya que siempre fue "terra de aguardenteiros ambulantes", era el caso de su abuelo. Y es que lo de destilador a Pepe lo lleva en la sangre: "Eu son, como mínimo, da terceira xeración de destiladores". Con este nuevo whisky de edición limitada, Albela da un paso más en su apuesta por reivindicar el potencial de Galicia como tierra de destilados de alta gama. Un proyecto que combina tradición familiar, materias primas gallegas y una elaboración artesanal con la que busca ofrecer mucho más que una botella.

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De las 50 unidades disponibles del whisky Deleria, ya están reservadas unas 25 botellas: “É un proyecto único, non hai nada parecido en Galicia. De feito, a idea é comercializar o número de botellas necesarias para que o proxecto continúe coa máxima de conseguir elaborar un whisky excepcional de referencia internacional”, destaca Albela.

Fuente: El Correo Gallego