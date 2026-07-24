La Junta activó el plan para evacuar a la población en Almería tres horas después de los primeros desalojos cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas

La Junta de Andalucía activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del 9 de julio, tres horas después de que comenzaran los primeros desalojos por el incendio de Los Gallardos (Almería). Cuando se declaró formalmente esta fase, prevista para adoptar medidas especiales de protección de la población, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus casas.

Así consta en la cronología preliminar elaborada por la Guardia Civil a petición del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. El propio documento advierte de que tiene carácter "operativo y preliminar", puede ser actualizado y no ofrece todavía una reconstrucción definitiva de lo ocurrido.

La diferencia entre las situaciones operativas resulta esencial para comprender la secuencia. El nivel 0 se aplica, según el Plan Infoca, a incendios que no suponen peligro para personas ajenas a las tareas de extinción ni para bienes distintos de los forestales. También comprende aquellos fuegos en los que, aunque puedan verse afectadas personas o propiedades, no se considera necesario desplegar un dispositivo específico de protección civil.

La Situación Operativa 1 se activa cuando la posible evolución del incendio exige poner en marcha medidas especiales para proteger a las personas y los bienes amenazados. Es esta fase la que la Junta declaró a las 19.37 horas, cuando el fuego llevaba más de tres horas avanzando y ya se habían producido distintos desalojos.

Una patrulla de la Guardia Civil pidió "apoyo urgente"

El primer aviso recogido en la cronología oficial se produjo a las 16.29 horas. El 112 recibió una llamada que alertaba de un incendio originado por la caída de un cable eléctrico junto a la N-340A, en el término municipal de Los Gallardos.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar, confirmó la existencia del fuego y pidió "apoyo urgente", debido a que las llamas se propagaban con rapidez por una zona forestal próxima a viviendas.

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). / EMA INFOCA / Europa Press

Desde esos primeros minutos se movilizó un dispositivo considerable. Bomberos desplazó cinco camiones y doce efectivos. El Infoca movilizó dos avionetas, dos helicópteros, dos autobombas, cuatro vehículos semipesados, un vehículo ligero y 48 profesionales.

La cronología recoge en el apunte de las 16.29 que a esa hora Bomberos desplazó cinco camiones y doce efectivos. El Infoca movilizó dos avionetas, dos helicópteros, dos autobombas, cuatro vehículos semipesados, un vehículo ligero y 48 profesionales y se procedió a la evacuación de 20 personas de sus viviendas, sin daños personales

La misma anotación de las 16.29 horas recoge la evacuación de 20 personas de sus viviendas, sin daños personales. Una patrulla del Seprona desalojó además a otras dos personas de un cortijo situado en el paraje de Los Trances.

Fuentes de la Consejería de Presidencia sostienen que durante estas primeras horas el Plan Infoca ya se encontraba activado en fase de preemergencia, con los medios de extinción desplegados, y que esa fase permite adoptar desalojos preventivos. Estas mismas fuentes defienden que "todo está protocolizado, es decir, cada fase es para una situación y son los técnicos los que deciden escalar o desescalar".

Los desalojos continuaron antes de activarse el nivel 1

En torno a las 18.00 horas, aproximadamente una hora y media después de la primera llamada, la superficie quemada se calculaba ya en unas 30 hectáreas. Para entonces continuaban los desalojos y comenzaban los cortes de carreteras.

La Junta argumenta que "todo está protocolizado, es decir, cada fase es para una situación y son los técnicos los que deciden escalar o desescalar"

A las 18.14 horas, según la documentación de la Guardia Civil consultada por este periódico, el alcalde de Los Gallardos participó personalmente en la evacuación de las barriadas de Almocaizar y Venta del Chocolate. Una hora y 16 minutos después, a las 19.30, el jefe de operaciones del Centro Operativo Provincial del Infoca solicitó también la evacuación de Pinar de Bédar.

La Situación Operativa 1 fue declarada siete minutos más tarde, a las 19.37 horas, por la jefa del servicio de Protección Civil de la Junta, por orden del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, como así consta en esta documentación oficial.

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. / Francisco J. Olmo / Europa Press

En ese momento, ya "unas 50 personas aproximadamente" habían sido ya evacuadas, según consta en la cronología oficial a la que ha accedido El Correo de Andalucía. Procedían de La Serena, el Cortijo El Peñón, el paraje de Los Trances y la localidad de Bédar.

Es decir, la declaración de la fase que contempla medidas especiales de protección civil se produjo tres horas y ocho minutos después de que la cronología recoja los primeros desalojos, y cuando medio centenar de vecinos se encontraba ya fuera de sus viviendas.

El puesto de mando no estaba montado

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) recibió la comunicación de la activación del nivel 1 a las 19.46 horas. Siete minutos después, a las 19.53, la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno contactó con el 112 Andalucía para recabar información y conocer la ubicación del Puesto de Mando Avanzado.

"La ubicación no se determina por no estar montado todavía", señala la cronología del CENEM. La documentación de la Guardia Civil sitúa la constitución del puesto de mando entre las 20.00 y las 20.30 horas, en la base de bomberos de Turre.

A esa misma hora se sucedían los cortes de carreteras. La AL-6109 quedó afectada por el incendio y la circulación en la A-7 fue interrumpida en sentido Almería. El fuego avanzaba ya entre varios términos municipales y obligaba a ampliar progresivamente el dispositivo.

A las 20.49 horas, según la cronología, se desplegaron medios aéreos en la zona afectada. A las 21.30 se ordenó el desalojo de la población de Bédar y del camping La Perulaca, inicialmente estimado en unas 200 personas.

Cuatro cadáveres a las 22.00 horas

A las 22.00 horas, las patrullas de la Guardia Civil comunicaron el hallazgo de cuatro personas fallecidas en el camino de La Serena, que da acceso a Bédar. Tres de ellas se encontraban en otros tantos vehículos calcinados y la cuarta fue localizada en el mismo entorno.

A las 22.37 horas, la Junta elevó la emergencia a la Situación Operativa 2 y se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta fase se reserva para incendios que requieren la incorporación de medios estatales extraordinarios o que pueden derivar hacia una situación de interés nacional.

A las 23.30, las patrullas manejaban inicialmente un balance de 12 cadáveres calcinados, aunque una comprobación posterior redujo a 11 las víctimas localizadas hasta ese momento. A las 23.32 se informa de la aparición de dos fallecidos en el Cortijo Casa La Armonía, de Bédar, en mitad del campo. A las 23.57 se informa del rescate de ocho senderistas. Otra persona falleció días después en el hospital. El balance final ascendió a 13 muertos, ocho heridos y alrededor de 7.000 hectáreas afectadas.

El apunte de las 1.37 de la madrugada, ya del 10 de julio, recoge la actuación de la Guardia Civil en cuanto a personas evacuadas: 70 personas procedentes de Bédar fueron evacuadas a Lubrín; 50 personas procedentes de Bédar fueron evacuadas a Garrucha. Asimismo, 400 personas, "en su mayoría extranjeros, procedentes del camping La Perulaca y 90 personas de La Perulaca fueron evacuadas al Pabellón de Los Gallardos, pero, debido a la saturación de este espacio, finalmente se llevaron al Pabellón de Deportes de Garrucha.

La Junta defiende la actuación técnica

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atribuyó la magnitud de la tragedia a la extraordinaria velocidad de propagación del incendio. Según explicó en el Parlamento andaluz, las llamas llegaron a avanzar a más de 128 metros por minuto y presentaron comportamientos que están siendo analizados por especialistas. En la documentación consultada también se señala a este factor: "La rápida propagación de las llamas se vio favorecida por las altas temperaturas, la baja humedad relativa y las fuertes rachas de viento".

Sanz también defendió en la cámara autonómica la decisión de no emitir una alerta masiva mediante el sistema EsAlert. Aseguró que una comunicación general a toda la población podría haber provocado desplazamientos innecesarios y sostuvo que se trató de una decisión técnica. El consejero ha reiterado igualmente, en distintos medios de comunicación, que durante las primeras horas fueron los alcaldes quienes adoptaron las decisiones relacionadas con la evacuación de sus vecinos.

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La cronología de Interior permite ordenar ahora aquellos momentos: la Guardia Civil pidió ayuda urgente desde el primer aviso, los desalojos comenzaron a las 16.29 horas y continuaron durante la tarde, mientras que la Situación Operativa 1 fue declarada a las 19.37, cuando alrededor de 50 personas habían abandonado ya sus viviendas.

Fuente: El Correo de Andalucía