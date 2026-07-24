Familia Real
El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca
Felipe VI se reunirá este viernes con las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina
Redacción
El rey Felipe VI comienza sus tradicionales vacaciones de verano en Mallorca y lo hace con un acto oficial habitual en su agenda estival, las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina, que el 29 de julio reabrirá sus puertas a la ciudadanía totalmente reformada y ampliada.
El monarca recibirá en primer lugar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y a continuación pasarán por los salones de Palacio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y por último el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Mientras tanto, la reina emérita, doña Sofía, disfrutará en Marivent de la compañía de su hija mayor, la infanta Elena, que aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Son Sant Joan para pasar sus vacaciones junto a su madre y sus hijos, Victoria Federica y Froilán, quien hace una semana asistió a la inauguración de la discoteca Fitz, en el paseo Marítimo de Palma.
La matriarca se encuentra en Mallorca desde principios de semana en un verano que estará marcado por dos importantes ausencias tras el fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia, y su amiga Tatiana Radziwill, que fallecieron este año.
Sin embargo, este año estará acompañada por sus dos hijas, Cristina y Elena, y casi todos sus nietos, ya que a los Marichalar se sumarán los Urgangarin durante este fin de semana con sus respectivas novias e incluso algunos de sus sobrinos griegos, según avanza la revista Hola.
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Fuente: Diario de Mallorca
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