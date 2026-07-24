Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La aportación de Inditex para promoción y vuelosUn bulo en WhatsApp provoca el caos en BiciCoruñaRescate en la Torre de HérculesA Laracha, el gran polo del eclipse en la comarcaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 24 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 30, 36 y 47, y las estrellas 1 y 4.

El código del Millón ha sido el DSF83071.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  2. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  3. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  4. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición
  5. El radar más 'multón' de Galicia está en A Coruña: sorprende a un conductor cada media hora
  6. Amancio Ortega cierra en París la segunda mayor compra de su historia: más de 800 millones
  7. Angeliño y el Deportivo, a fuego lento y con un final abierto: búsqueda activa de lateral izquierdo
  8. El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Ángel de la Cruz cede el testigo a Mabel Rivera para la próxima Semana del Cine de Betanzos

Ángel de la Cruz cede el testigo a Mabel Rivera para la próxima Semana del Cine de Betanzos

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en una situación "muy crítica"

Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en una situación "muy crítica"

Mostrart convierte los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña en la capital de la artesanía gallega

Mostrart convierte los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña en la capital de la artesanía gallega

Feijóo pide "arrimar el hombro todos juntos" frente a los incendios como "necesitan" las miles de personas afectadas

Feijóo pide "arrimar el hombro todos juntos" frente a los incendios como "necesitan" las miles de personas afectadas

La plaza de María Pita será la nueva meta de la carrera popular Coruña 10 en su vigésima edición

La plaza de María Pita será la nueva meta de la carrera popular Coruña 10 en su vigésima edición

Manu Taibo se proclama campeón de Europa en relevos

Manu Taibo se proclama campeón de Europa en relevos
Tracking Pixel Contents