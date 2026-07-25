Los mandilones de las abuelas gallegas salen a la calle como homenaje a la cultura popular

Durante décadas estuvieron presentes en las cocinas, las meriendas después del colegio y las comidas de domingo. Ahora, los mandilones de las abuelas han salido de los hogares para ocupar las calles como homenaje a uno de los símbolos más reconocibles y emotivos de la cultura popular gallega.

Coincidiendo con el Día de Galicia, que se celebra el 25 de julio, y el Día de los Abuelos, el día 26, Leyma ha puesto en marcha una iniciativa que busca recuperar esta prenda cotidiana como representación de las raíces, la tradición, la familia y una forma de cuidar que se ha transmitido de generación en generación.

La marca, del Grupo Lence, ha colgado varios mandilones sobre la calle de la Reina de Lugo como si fueran banderas. La acción se completa con intervenciones gráficas en distintos puntos de Galicia y con una pieza audiovisual destinada a redescubrir desde una mirada diferente un objeto presente en la memoria de miles de familias.

Más que una prenda, el mandilón acompañó durante años escenas habituales en los hogares gallegos: la preparación de una merienda, las recetas familiares, los vasos de leche antes de dormir y las largas sobremesas alrededor de una mesa.

Con esta campaña, Leyma pretende poner en valor esos pequeños gestos cotidianos que han contribuido a definir una manera de entender la familia y el cuidado.

«Hay símbolos que representan a Galicia desde hace siglos y otros que, sin ser oficiales, forman parte de la memoria de generaciones enteras de gallegos», explica la compañía.

Una prenda que también habla de esfuerzo y cuidados

La campaña relaciona el mandilón no solo con la cocina o con la alimentación, sino también con el trabajo silencioso de las abuelas, el esfuerzo diario y la transmisión de costumbres entre generaciones.

«En Leyma siempre hemos defendido que “O que de verdade te enche” va mucho más allá de lo que ponemos sobre la mesa. Nos llenan nuestra tierra, nuestras raíces y las personas que nos enseñaron que cuidar también era preparar un vaso de leche, una merienda o una comida en familia», afirma Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence.

Según señala, el mandilón representa precisamente esa forma de entender la vida y de transmitir el cariño mediante acciones cotidianas.

Para Lence, la identidad de una comunidad no se sostiene únicamente sobre sus símbolos oficiales, sino también sobre objetos, experiencias y recuerdos reconocibles para buena parte de la población.

«Reivindicar el mandilón es reivindicar una manera de entender Galicia desde el cariño, el esfuerzo, la tradición y el orgullo por quienes nos precedieron», sostiene.

La iniciativa también refuerza la vinculación de Leyma con el territorio. La compañía elabora sus productos exclusivamente con leche 100 % gallega, certificada con el sello Galega 100 %, y asegura que su modelo busca poner en valor el trabajo de las ganaderías y favorecer que la riqueza generada por el sector lácteo permanezca en la comunidad.

Leyma, fundada en 1962 y perteneciente a Grupo Lence, compra y transforma toda su producción en Galicia. La empresa defiende que reivindicar el origen de los alimentos también supone contribuir al presente y al futuro del medio rural y del sector primario.

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Con los mandilones ondeando en las calles, la marca busca recordar que los alimentos no solo cumplen una función nutritiva. También están ligados a recuerdos, emociones y momentos compartidos que forman parte de la historia personal de muchas familias gallegas.