Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La aportación de Inditex para promoción y vuelosUn bulo en WhatsApp provoca el caos en BiciCoruñaRescate en la Torre de HérculesA Laracha, el gran polo del eclipse en la comarcaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Protección Civil prevé una evolución más favorable del fuego de Madrid por el cambio de viento

Más de 60.000 personas, la mayoría de municipios de la sierra oeste madrileña, han sido evacuadas de sus casas o confinadas

Pedro Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  2. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  3. La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
  4. Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio
  5. Menos de 15 euros en pleno Juan Flórez: el restaurante de A Coruña en una antigua imprenta que triunfa con su menú del día
  6. El Orzán de A Coruña estrena un local donde el café se sirve en copa: 'Cuando pruebas este, ya no vuelves a otros
  7. La vida después del Deportivo: seis futbolistas y un entrenador aún sin equipo
  8. Benassi, sobre el fichaje de Aubameyang por el Deportivo: 'Tenía numerosas ofertas, algunas mejores económicamente, y nos eligió a nosotros

Una hora de piscina solo para mujeres musulmanas aviva la tormenta política en Italia

Una hora de piscina solo para mujeres musulmanas aviva la tormenta política en Italia

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vimianzo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en ValdoviÃ±o: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Val do Dubra: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Touro: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Tordoia: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Teo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: "La gente quiere cocinar menos"

El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: "La gente quiere cocinar menos"
Tracking Pixel Contents