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Municipios desalojados

Las causas del incendio de Castellón: tuvo varios focos y se sospecha que fue intencionado

Así lo aseguran fuentes municipales

Gran columna de humo como consecuencia del incendio en la Vall.

Gran columna de humo como consecuencia del incendio en la Vall. / Daniel Tortajada

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EFE

Castellón

El incendio declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d'Uixó, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado a EFE fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.

El fuego, en el que trabajan un total de siete medios aéreos y numerosos medios terrestres, presenta una evolución negativa y se desplaza hacia el norte, en dirección a las localidades de la Vilavella, cuya población ha sido confinada, y Artana.

Varios focos

El primer conato se ha producido sobre las 9.30 horas en una zona urbana cercana a un colegio de la Vall d'Uixó y, una vez los bomberos han logrado apagarlo, se ha iniciado otro a unos 200 metros en una zona más forestal, han señalado las mismas fuentes.

Posteriormente se han producido más fuegos hasta provocar este incendio actual, que todavía no ha podido ser controlado, en una jornada en la que durante la mañana ha soplado en la zona un fuerte viento de poniente que ya ha amainado.

Desalojos preventivos

"Cada vez que se apagaba un fuego se encendía otro", han destacado las mismas fuentes, que han apuntado que por el momento se ha desalojado a unas 50 o 60 personas de manera preventiva ante la cercanía del fuego a sus viviendas.

Noticias relacionadas y más

En todo caso, han precisado que el fuego, que esta mañana amenazaba a la localidad de la Vall d'Uixó, se desplaza ahora hacia el norte, donde la población de la Vilavella, de 3.000 habitantes, ha sido confinada.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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