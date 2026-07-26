San Simón y el festival Sinsal, un matrimonio entre la historia de la isla y la música

La tercera y última jornada del festival Sinsal, que cumple quince años en la isla de San Simón, celebró las raíces globales de todos sus músicos y mostró a la audiencia cómo suena la música que respeta la tradición y la identidad sin renunciar a la experimentación. Desde antes del mediodía grupos gallegos como Skanderani o Mocho Gris compartieron el secretísimo cartel con Indus o Virginie Dembelé, de latitudes lejanas.

Esta isla de Cesantes, parroquia de Redondela, es hoy día un oasis entre dos orillas, pero su vida ha cambiado una vez tras otra. El programa de este domingo en el Sinsal parecía reivindicar su propia historia y mitología a través de los conciertos desplegados en sus cuatro escenarios.

El escritor francés Julio Verne decidió incluir la isla de San Simón en su historia Veinte mil leguas de viaje submarino, con el capitán Nemo como protagonista. La novela cuenta una historia de exotismo y conexión entre los viejos mundos y los nuevos. Esto mismo expuso la banda gallega Skanderani con su “súpersonido de A Estrada”, como lo define su cabecilla Ahmed Moussa.

El grupo se entregó a la psicodelia de los años 70 que tomó rumbo entre los puertos del Mediterráneo y llegó a penetrar incluso en India. Así, entre las guitarras más clásicas se cuela de tanto en tanto un barrido de percusión africana como la música instrumental árabe, sin perder el foco del ritmo frenético. A la espera de lanzar su primer disco, Skanderani demuestran que lo gallego es tanto un puente como una pieza universal.

La presente edición del Sinsal, que es reconocido en el entorno de los festivales por su política verde de cero plástico y el misterio de su cartel, se desdobla por primera vez y llega a Braga, Vigo y Oia, el siguiente fin de semana, con su propia programación. El concepto tras esta decisión es favorecer la idea de camino hasta San Simón, además de apretar el nodo entre Galicia y Portugal.

En esta línea, el futuro del festival queda condensado en la propuesta de Mocho Gris, el proyecto del gallego Lucas de Centi y el portugués João Neves. Ambos músicos combinan sin reticencias las influencias de cada lado de la frontera. El resultado es un ejercicio entre el pop y el jazz, todo cubierto de acento, impulsado con una suave electrónica.

“Comezamos vindo como público e incluso fixemos cadrar as vacacións durante anos para non perder o Sinsal. Agora estamos deste lado. Non temos palabras de agradecemento pola confianza en nós”, expresó Lucas de Centi.

Llegada a la isla / Aigi Boga

El episodio histórico de San Simón más conocido es su conversión en cárcel franquista y la crudeza de la represión contra los prisioneros, políticos en su mayoría. Destacó en las instalaciones del campo de concentración la poca piedad y las malas condiciones de vida, con hambrunas y falta mínima de cuidados.

La divulgación y el respeto sobre este período puede compararse al trabajo del artista multidisciplinar Nadeem Din-Gabisi, que homenajea su herencia natal británica y de Sierra Leona al mismo tiempo que genera espacios de debate y discurso de resistencia. La política es indivisible en su directo, igual que la crítica o la poesía.

Din-Gabisi, que figuró en una lista de canciones favoritas de Barack Obama, se sirve de la identidad y la resiliencia para lanzar música creada en directo a base de juegos vocales, percusiones electrónicas e incluso una flauta travesera.

En la historia del San Simón penitenciario hay un aparte femenino para As Madriñas. Estas mujeres se levantaron contra la orden de no ayudar a los encarcelados y suministraron comida y mantas a quienes pudieron. Sobre el papel histórico de las mujeres cantó Virginie Dembelé, artista de Mali que va más allá de la raíz del blues y busca en África el origen del popular género estadounidense.

Sin embargo, la historia remota de la isla se remonta a asentamientos monacales sobre los que el poeta Mendinho cantó y, posteriormente, el juglar Martín Códax compuso. Ese origen queda patente en la actualidad con una estatua de 360º en honor a estas figuras, que recibe al atracar en el muelle.

Estos orígenes ancestrales son los que recuperan el dúo colombiano Indus, que cerró su gira europea en el Sinsal, al mismo tiempo que debutaron en España. Su propuesta parte de las melodías del cancionero popular para estirarlo a través de la electrónica. Entre ritmos latinos y africanos, el concierto sirvió como un festín de baile imposible de rechazar.

El punto final a esta edición de Sinsal recayó en la banda andaluza Juventude, que dan cuenta del momento actual de San Simón. El concierto deambuló entre recuerdos al flamenco y a un pop delirante, lindante con lo surrealista, sin miedo al humor absurdo. Patillas, polos setenteros y un corte de pelo tan antiguo como contemporáneo. Juventude canta al desenfado y al reírse hoy por no saber nada de mañana.

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Como prometía el programa, los barcos abandonan la isla con una pregunta que alcanza al año siguiente. Quién cantará, quién se esconderá en el cartel de la próxima edición. Con la misma certeza que el público se marcha, San Simón esperará con toda su historia por un nuevo abordaje.