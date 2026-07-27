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'Tu pollo ha tomado más drogas que una chica en una despedida de soltera en Ibiza': la provocadora campaña alimentaria en el metro de Londres

Un anuncio contra la ganadería industrial recurre a la imagen festiva de la isla para denunciar el uso de antibióticos en la cría de pollos

Campaña en el metro de Londres contra la industria alimentaria.

Campaña en el metro de Londres contra la industria alimentaria. / DI

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Redacción

Ibiza

Una campaña contra la ganadería industrial instalada esta semana en el metro de Londres ha recurrido a Ibiza como reclamo para denunciar el supuesto uso excesivo de antibióticos en la producción de carne de pollo. El anuncio, promovido por la organización 'End Factory Farming', utiliza el elogan 'Tu pollo ha tomado más drogas que una chica en una despedida de soltera en Ibiza'. El cartel muestra a un pollo tumbado junto al lema en inglés 'Your chicken’s had more drugs than a hen do in Ibiza'. La expresión hen do se utiliza en el Reino Unido para referirse a una despedida de soltera.

Ibiza y el consumo de drogas

La publicidad utiliza la imagen de Ibiza asociada a la fiesta y al consumo de drogas para llamar la atención sobre las condiciones en las que supuestamente se crían los pollos destinados al consumo. La campaña sostiene que las aves de crecimiento rápido reciben una mayor cantidad de antibióticos que otras razas y cuestiona que la carne comercializada esté completamente libre de residuos.

El anuncio está firmado por 'End Factory Farming' y por la agencia creativa Slingshot. En grandes caracteres, la campaña también interpela directamente al consumidor con el mensaje: 'La industria afirma que no hay antibióticos en la carne de pollo. No te lo creas'.

Además de denunciar el uso de antibióticos en la ganadería intensiva, la campaña recurre a Ibiza como sinónimo internacional de fiesta, excesos y consumo de drogas. Esta promoción, utilizada para provocar y captar la atención de los viajeros del metro londinense.

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La campaña busca incomodar al consumidor y abrir el debate sobre el origen de los alimentos que llegan a la mesa, aunque lo hace apoyándose de nuevo en el tópico de una isla donde cualquier exceso parece posible, una imagen que los residentes y las instituciones de Ibiza llevan años combatiendo.

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Fuente: Diario de Ibiza

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