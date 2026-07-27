El incendio de la Vall d'Uixó sigue "sin control" y son ya 7.200 las hectáreas quemadas

El incendio de la Vall d'Uixó, declarado el sábado y que ha obligado a evacuar o confinar a más de 76.000 vecinos, sigue avanzando sin control. Los efectivos desplegados han conseguido "contener su propagación" durante la noche, pero "ni se ha estabilizado ni controlado". Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en su comparecencia ante los medios de comunicación después de la reunión del Cecopi convocada para las 10 de la mañana de este lunes. Son noticias positivas, pero no las deseadas. De hecho, la superficie afectada por las llamas asciende a 7.200 hectáreas -son 700 más de las notificadas en el balance del domingo por la noche- y el perímetro crece hasta los 67 kilómetros cuadrados.

El incendio de la Vall d'Uixó sigue avanzando aunque con menor rapidez que en la jornada del domingo. Durante la noche, se "ha logrado contener la propagación", como así lo ha confirmado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en su comparecencia tras la reunión del Cecopi de esta mañana. Sin embargo, la superficie quemada sigue aumentando y son ya 7.200 las hectáreas calcinadas, son cerca de 700 más de las incluidas en el balance del domingo por la noche. El perímetro, por su parte, crece hasta los 65 kilómetros.

"El incendio sigue activo -, ha expresado el miembro del Consell-. No está estabilizado ni controlado". Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado, la presencia del viento con rachas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, pueden provocar "que una pavesa salte y se produzca un nuevo conato de incendio". Asimismo, Valderrama ha querido agradecer el esfuerzo de los servicios esenciales de emergencias y la colaboración ciudadana".

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordado que las restricciones e indicaciones para los pueblos evacuados y confinados siguen activas como mínimo hasta la medianoche. "Aunque no haya llamas o humo, sigue siendo peligroso acceder a esos puntos -, ha relatado-. Puede que no vean llamas y los vecinos tengan la tranquilidad de querer ir, pero sigue siendo peligroso". Esto ocurre por las dimensiones del perímetro, pero no asegura que alguna de las zonas sin llamas vean como estas se reavivan.

Bernabé ha querido destacar la absoluta "coordinación" entre las diferentes administraciones y ha señalado que "el Gobierno está al servicio de la Emergencia y de la Generalitat". Con estas palabras, ha querido lanzar una reflexión sobre la coordinación porque "los gobiernos y las administraciones podemos y tenemos la capacidad de trabajar de forma coordinada respondiendo con todas nuestras capacidades". En este sentido, el Ejecutivo mantiene desplegado un operativo con 200 efectivos y 14 medios aéreos. No lo ha mencionado, pero a nadie se le escapa que destaca la coordinación en contraste con la dana, después de la cual Mazón y su gobierno quisieron eludir todo tipo de responsabilidad sobre la gestión de la emergencia.

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Sobre las causas del fuego en la Vall d'Uixó, la delegada del Gobierno ha explicado que el Seprona sigue adelante con la investigación, pero nada indica que se "haya producido por causas naturales o por las condiciones meteorológicas". Los investigadores han tomado "manifestaciones" de personas que han dado su testimonio. Cabe recordar que hay un vídeo circulando por redes donde se ve a un hombre huyendo de una zona en llamas, pero Bernabé ha pedido no dar pábulo a los bulos e informarse por las fuentes oficiales y los medios de prestigio.