Aragón
Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública
Se instalará en el Pabellón de Aragón y contará con 300 empleados cuando esté a pleno rendimiento
David López
Zaragoza ha ganado la batalla por hacerse con la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se instalará en la capirtal aragonesa, tal y como ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en Moncloa en la que ha hecho balance de su gestión al mando del Ejecutivo. La capital aragonesa había apostado fuerte por alojar esta nueva agencia, que en los próximos meses irá perfilando su desembarco, se ha impuesto a otras ocho ciudades que peleaban por este mismo objetivo.
Sánchez ha confirmado que esta es la decisión del Gobierno central, para instalar una nueva sede que contará con 60 empleados en su primer año pero que llegará a sumar 300 cuando esté a pleno rendimiento. El lugar escogido es el Pabellón de Aragón en el antiguo recinto de la Expo, un edificio icónico que lleva 18 años en desuso y que cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, 3.000 más de los exigidos por el Ejecutivo para optar a albergarla.
La propuesta trasladada por la DGA al Gobierno central era ambiciosa, parte con el objetivo de invertir 60 millones de euros y obtener un retorno económico de unos 3 millones anuales cuando empiece a funcionar, en 2027, y que multiplicará por cinco cuando esté funcionando a pleno rendimiento, hasta 15 para la capital aragonesa. Todo para la puesta en marcha de una agencia que España considera clave para el futuro en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias.
El edificio escogido, el Pabellón de Aragón es un edificio singular que tiene un valor patrimonial de 33 millones de euros y 7.000 metros cuadrados disponibles, el doble de los que se exige para la futura Agencia de Salud Pública (4.000), pero lo más relevante para este inmueble, gestionado al cien por cien por el Ejecutivo autonómico en la ciudad, es que obtendrá una segunda vida por la que lleva 18 años peleando. Un nuevo uso en un inmueble diseñado por los arquitectos Olano y Mendo para la muestra internacional de 2008 en Zaragoza que no ha tenido un futuro en estas casi dos décadas de travesía por el desierto.
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