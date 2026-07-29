Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La patronal de la hostelería pide negociarConcentrix ejecuta despidosPresentación de Aubameyang¿Dónde ver el eclipse en tu barrio?Fiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horarios
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio en Barcelona obliga a confinar a unas 3.300 personas

Nueve dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas

Incendios forestales en España, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

Incendio en Canyelles

Incendio en Canyelles / Bomberscat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González

Desde las cinco de la tarde los bomberos de la Generalitat trabajan para apagar un incendio forestal en la zona de Canyelles, en la provincia de Barcelona. Han enviado nueve dotaciones terrestres y dos aéreas para contener las llamas.

Además, como medida de autoprotección para garantizar la seguridad de la población mientras los servicios de emergencia trabajan, Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento del núcleo urbano de Canyelles y de las urbanizaciones cercanas de Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y Califòrnia.

Noticias relacionadas

Según Protección Civil esta orden de confinamiento por el incendio forestal de Canyelles afecta a una población estimada de 3.298 personas, entre el núcleo urbano y las urbanizaciones afectadas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  2. Inés Rey pide 'mayor sensibilidad' a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores
  3. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  4. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  5. El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
  6. Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
  7. Angeliño pierde su sitio en la Roma
  8. El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López

Iván Fernández, el portero que regresa al 5 Coruña tras jugar en Primera División: "No podemos conformarnos con la salvación""

Iván Fernández, el portero que regresa al 5 Coruña tras jugar en Primera División: "No podemos conformarnos con la salvación""

"Alquilo piso en Riazor la semana del eclipse por 3.000 euros": ofertas en internet de casas para el 12 de agosto en A Coruña

"Alquilo piso en Riazor la semana del eclipse por 3.000 euros": ofertas en internet de casas para el 12 de agosto en A Coruña

La Diputación de A Coruña reparte más de 10 millones en ayudas para autónomos y pequeñas empresas

La Diputación de A Coruña reparte más de 10 millones en ayudas para autónomos y pequeñas empresas

El Deportivo empuja por Angeliño, el fichaje más emocional

El Deportivo empuja por Angeliño, el fichaje más emocional

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

EN DIRECTO | Deportivo - Lugo

Maristas renueva a la artillera Josefina Zeballos

Maristas renueva a la artillera Josefina Zeballos

Newsletter 99 | Desenredando la tecnología

Newsletter 99 | Desenredando la tecnología
Tracking Pixel Contents