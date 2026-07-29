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Crisis migratoria

Salvamento Marítimo rescata a 39 migrantes que entraban a nado en Ceuta

Las personas rescatadas han sido entregadas a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo colaboran en la recogida de migrantes en las aguas de Ceuta.

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo colaboran en la recogida de migrantes en las aguas de Ceuta. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

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EFE

Ceuta

La Salvamar Atria, con base en Ceuta, ha rescatado este martes a un total de 39 migrantes magrebíes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la unidad de Salvamento Marítimo ha prestado la colaboración a la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se ha producido en las últimas horas.

La Salvamar Atria ha rescatado del mar a los 39 migrantes, marroquíes y argelinos, que han sido trasladados hasta el muelle de España.

Los rescates se han producido en dos actuaciones desarrolladas por esta unidad, a la que también se ha sumado otra embarcación de la Cruz Roja Española ya que la Guardia Civil se había visto desbordada.

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Los 39 migrantes rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado.

Fuente: El Periódico

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