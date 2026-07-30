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Incendio en Benalmádena

Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Esta madrugada, sobre las cinco de la mañana, las llamas han afectado a cuatro viviendas de un edificio en la ciudad de Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores.

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Dos menores han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Benalmádena, en Málaga) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves.

Entre los heridos se encuentra una mujer adulta que pudo ser rescatada y trasladada al hospital con pronóstico grave, además de un bombero accidentado durante las labores de rescate y extinción del fuego, junto a varios efectivos, incluidos agentes de policía, que necesitaron ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego se produjo en el interior de una vivienda y acabó extendiéndose hasta cuatro apartamentos, lo que requirió el desalojo de dos plantas del edificio, según fuentes del Ayuntamiento de Benalmádena.

Bomberos de Torremolinos reforzaron el dispositivo de extinción

Tras recibir el aviso, hasta allí se desplazaron Bomberos de Benalmádena, apoyados por los Bomberos de Torremolinos, Policía Local de Benalmádena y servicios sanitarios, aunque a su llegada se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas.

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Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda.

Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda. / L.O

"El Ayuntamiento de Benalmádena lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores en el incendio de una vivienda del municipio esta pasada madrugada", sostienen fuentes municipales.

Fuente: La Opinión de Málaga

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