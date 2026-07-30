Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pocos estudiantes en la FP de construcciónJulio seco en los ríos coruñesesHabla una víctima del Patronato de la MujerEl Dépor empuja por AngeliñoFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sanidad pública

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Rosita Rochina, que lleva tres meses ingresada, ya ha recabado 20.000 apoyos a través de Change.org

Rosita Rochina recoge firmas para tener televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles.

Rosita Rochina recoge firmas para tener televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles. / Change.org

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Rosita Rochina, una mujer catalana de 94 años que lleva tres meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas para reclamar que haya servicio de televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles.

Esta anciana ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org y ya ha recabado 20.000 apoyos, según ha informado esta plataforma.

"Estar ingresado ya es bastante duro. Que la televisión te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no", ha considerado la mujer en un mensaje a través de redes sociales.

A Rosita le gusta ver el programa 'Pasapalabra' y las noticias, pero para ello, ha explicado, tiene que pagar unos 5 euros al día en el centro en el que está ingresada.

La petición de Rosita llega después de la impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado y siguió el Mundial desde el hospital.

La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos a la final del Mundial facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos.

"No es suficiente", ha dicho Rosita, que ha pedido que esta medida sea para siempre y en todas las comunidades.

Noticias relacionadas

El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, pero en cambio en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León es generalmente de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
  2. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  3. Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
  4. Xoel López desvela el título del himno del Deportivo y sus colaboraciones
  5. El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo
  6. El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López
  7. Angeliño pierde su sitio en la Roma
  8. De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios

Rodaje del videoclip del himno del Deportivo en el paseo marítimo

Rodaje del videoclip del himno del Deportivo en el paseo marítimo

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse

Demolición de las cuatro torres de la central térmica de As Pontes

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Oleiros desplegará más de 100 efectivos de seguridad para la observación del eclipse solar

Oleiros desplegará más de 100 efectivos de seguridad para la observación del eclipse solar

El Concello de A Coruña sitúa el fin de la obra de Alfonso Molina "en el primer trimestre de 2028"

El Concello de A Coruña sitúa el fin de la obra de Alfonso Molina "en el primer trimestre de 2028"

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Sada celebra la sentencia de La Terraza: "Queremos recuperala e devolvela á cidadanía como espazo público"

Sada celebra la sentencia de La Terraza: "Queremos recuperala e devolvela á cidadanía como espazo público"
Tracking Pixel Contents