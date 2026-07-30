Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pocos estudiantes en la FP de construcciónJulio seco en los ríos coruñesesHabla una víctima del Patronato de la MujerEl Dépor empuja por AngeliñoFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 30 de julio de 2026, ha estado formada por los números 07, 16, 28, 31, 34 y 41. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9282801, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
  2. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  3. Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
  4. Xoel López desvela el título del himno del Deportivo y sus colaboraciones
  5. El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo
  6. El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López
  7. Angeliño pierde su sitio en la Roma
  8. De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 30 de julio de 2026

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas en la entrada a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas en la entrada a nado a Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Edu Lamas regresa al Liceo: "Vuelvo a defender el escudo con el que crecí"

Edu Lamas regresa al Liceo: "Vuelvo a defender el escudo con el que crecí"

La grabación del videoclip del himno del Dépor de Xoel López y el concierto de Romeo Santos colapsan el tráfico de A Coruña

La grabación del videoclip del himno del Dépor de Xoel López y el concierto de Romeo Santos colapsan el tráfico de A Coruña

Cerceda estrena el 7 de agosto un festival de música electrónica

Cerceda estrena el 7 de agosto un festival de música electrónica

Los buitres sobrevuelan el cielo de Los Tiemblos tras el incendio: qué revela esta escena sobre la fauna del Valle de Iruelas

Los buitres sobrevuelan el cielo de Los Tiemblos tras el incendio: qué revela esta escena sobre la fauna del Valle de Iruelas
Tracking Pixel Contents